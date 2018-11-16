Ясновидящая Вера Лион предсказала на 2019 год Европе наводнения, а России - жаркую зиму
Казахская ясновидящая Вера Лион предсказала, что в 2019 году на Европу обрушатся наводнения, а Россию ожидает аномально теплая зима. В прошлом году предсказательница делала упор на политические прогнозы и, несмотря на то, что многие из них не сбылись, ее видео все же снискали популярность в Интернете.
В 2018 году Вера Лион удалилась от политики и стала предсказывать, какие природные катаклизмы ожидают мир в 2019 году. По мнению казахской ясновидящей, Европе не стоит ждать ничего хорошего. Англию, Германию, Италию и Ватикан накроют наводнения. После этого проснется вулкан, пепельные осадки выпадут не только в Европе, но и в Азии.
А вот России, по словам Веры Лион, стоит ожидать аномально теплой зимы. Снег будет таять на территории всей страны, включая Якутию и Магадан. Кроме того, из-за аномального тепла вместо снега над многими регионами пронесутся ледяные ливни.
Ранее "ДНИ24" писали о предсказаниях Ванги на 2019 год.
В 2018 году Вера Лион удалилась от политики и стала предсказывать, какие природные катаклизмы ожидают мир в 2019 году. По мнению казахской ясновидящей, Европе не стоит ждать ничего хорошего. Англию, Германию, Италию и Ватикан накроют наводнения. После этого проснется вулкан, пепельные осадки выпадут не только в Европе, но и в Азии.
А вот России, по словам Веры Лион, стоит ожидать аномально теплой зимы. Снег будет таять на территории всей страны, включая Якутию и Магадан. Кроме того, из-за аномального тепла вместо снега над многими регионами пронесутся ледяные ливни.
Ранее "ДНИ24" писали о предсказаниях Ванги на 2019 год.
Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:36