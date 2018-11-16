Уязвимость в Android‐смартфонах позволяла следить за пользователями





По словам специалистов, они обнаружили брешь в маршрутизаторе Wi-Fi. В зону видимости злоумышленников попадали все устройства, работающие в радиусе действия сигнала. Уязвимость назвали CVE-2018-9581, и ее обнаружили в системе RSSI. С ее помощью определяется уровень принимаемого сигнала и RSSI передает данную информацию другим программам.При помощи данной бреши сторонние приложения могли получать всю информацию о приеме сигнала беспроводного интернета и определять местонахождение пользователя относительно маршрутизатора. Эксперты отмечают, что данная уязвимость присуща всем версиям операционной системы.Отметим, что эксперты в сфере кибербезопасности рассказали об очередном способе выкрасть информацию при помощи NFC-чипа. Взломать устройства с любого расстояния можно было как с Android&-смартфонами, так и ноутбуками.