Уязвимость в Android‐смартфонах позволяла следить за пользователями
Эксперты в сфере компьютерной безопасности из компании Nightwatch Cybersecurity заявили, что уязвимость в Android-смартфонах позволяла следить за пользователями. Из-за бага в операционной системе хакеры могли отслеживать передвижение людей.
По словам специалистов, они обнаружили брешь в маршрутизаторе Wi-Fi. В зону видимости злоумышленников попадали все устройства, работающие в радиусе действия сигнала. Уязвимость назвали CVE-2018-9581, и ее обнаружили в системе RSSI. С ее помощью определяется уровень принимаемого сигнала и RSSI передает данную информацию другим программам.
При помощи данной бреши сторонние приложения могли получать всю информацию о приеме сигнала беспроводного интернета и определять местонахождение пользователя относительно маршрутизатора. Эксперты отмечают, что данная уязвимость присуща всем версиям операционной системы.
Отметим, что эксперты в сфере кибербезопасности рассказали об очередном способе выкрасть информацию при помощи NFC-чипа. Взломать устройства с любого расстояния можно было как с Android&-смартфонами, так и ноутбуками.
По словам специалистов, они обнаружили брешь в маршрутизаторе Wi-Fi. В зону видимости злоумышленников попадали все устройства, работающие в радиусе действия сигнала. Уязвимость назвали CVE-2018-9581, и ее обнаружили в системе RSSI. С ее помощью определяется уровень принимаемого сигнала и RSSI передает данную информацию другим программам.
При помощи данной бреши сторонние приложения могли получать всю информацию о приеме сигнала беспроводного интернета и определять местонахождение пользователя относительно маршрутизатора. Эксперты отмечают, что данная уязвимость присуща всем версиям операционной системы.
Отметим, что эксперты в сфере кибербезопасности рассказали об очередном способе выкрасть информацию при помощи NFC-чипа. Взломать устройства с любого расстояния можно было как с Android&-смартфонами, так и ноутбуками.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:11