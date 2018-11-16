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Уязвимость в Android‐смартфонах позволяла следить за пользователями

Эксперты в сфере компьютерной безопасности из компании Nightwatch Cybersecurity заявили, что уязвимость в Android-смартфонах позволяла следить за пользователями. Из-за бага в операционной системе хакеры могли отслеживать передвижение людей.

Уязвимость в Android&#8208;смартфонах позволяла следить за пользователями

По словам специалистов, они обнаружили брешь в маршрутизаторе Wi-Fi. В зону видимости злоумышленников попадали все устройства, работающие в радиусе действия сигнала. Уязвимость назвали CVE-2018-9581, и ее обнаружили в системе RSSI. С ее помощью определяется уровень принимаемого сигнала и RSSI передает данную информацию другим программам.

При помощи данной бреши сторонние приложения могли получать всю информацию о приеме сигнала беспроводного интернета и определять местонахождение пользователя относительно маршрутизатора. Эксперты отмечают, что данная уязвимость присуща всем версиям операционной системы.

Отметим, что эксперты в сфере кибербезопасности рассказали об очередном способе выкрасть информацию при помощи NFC-чипа. Взломать устройства с любого расстояния можно было как с Android&-смартфонами, так и ноутбуками.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:11

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