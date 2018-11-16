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В феврале 2022 года на Землю может упасть огромный астероид

Исследователи обнаружили приближающийся к Земле гигантский астероид 2018 TF3. Падение огромного метеорита на планету, по прогнозам экспертов, может произойти 9 февраля 2022 года.

В феврале 2022 года на Землю может упасть огромный астероид

Указанный объект более чем в два раза выше Статуи Свободы в Нью-Йорке или Башни Биг-Бена в Лондоне, в четыре раза больше египетских пирамид. Как утверждает Матия Кук, астроном из Корнеллского университета, падение на Землю метеорита такого размера может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до полного уничтожения человечества.

Огромный астероид, приближающийся к Голубой планете, носит название 2018 TF3. Некоторые футурологи считают, что опасное космическое тело может достичь Земли уже в феврале 2022 года, и возможно, упадет в океан.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:45

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