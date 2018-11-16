Серийный выпуск спортивного седана Genesis G70 стартовал в Калининграде





Genesis G70 потенциальным покупателям предложат в модификациях Premier, Advance, Elegance, Supreme и Sport. В моторную гамму седана входит 2,0-литровый бензиновый турбомотор производительностью 197 и 247 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается «автомат» на 8 ступеней, а также автомобиль получит полноприводную систему.По словам производителей, спортивный седан Genesis G70 оснащён высоким уровнем безопасности, комфорта и технологий, именно эти качества больше всего ценятся в подобных транспортных средствах. Стоимость базовой комплектации автомобиля составит 1 949 000 рублей, а цена «топовой» версии стартует от 2 899 000 рублей.