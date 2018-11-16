АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прекрасны во все времена: Составлен ТОП самых красивых актрис
EUR 75.54 USD 66.62
Курс валют на 16.11.2018

Серийный выпуск спортивного седана Genesis G70 стартовал в Калининграде

В Калининграде на производственных мощностях завода «Автотор» поставили на конвейер серийный выпуск спортивного седана Genesis G70. На рынке автомобиль появится в пяти комплектациях и составит конкуренцию Mercedes-Benz C-Class и BMW 3-Series.

Серийный выпуск спортивного седана Genesis G70 стартовал в Калининграде

Genesis G70 потенциальным покупателям предложат в модификациях Premier, Advance, Elegance, Supreme и Sport. В моторную гамму седана входит 2,0-литровый бензиновый турбомотор производительностью 197 и 247 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается «автомат» на 8 ступеней, а также автомобиль получит полноприводную систему.

По словам производителей, спортивный седан Genesis G70 оснащён высоким уровнем безопасности, комфорта и технологий, именно эти качества больше всего ценятся в подобных транспортных средствах. Стоимость базовой комплектации автомобиля составит 1 949 000 рублей, а цена «топовой» версии стартует от 2 899 000 рублей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Клубника и куркума могут спасти от
В Москве McDonald’s оштрафовали на 400 000 рублей
В США признали автомат Калашникова самым
Участнику шоу «Замуж за Бузову» Евгению Назарову
Звезда «Дома-2» Вова Гаути потратил миллион
Брак Степаненко и Петросяна официально расторгнут
Александр Овечкин признался Анастасии Шубской в
Пожилая жена Гогена Солнцева может сесть в тюрьму
«Проявления дьявола»: Жители Никарагуа массово
Галкин показал нарезку видео семейной идиллии с
В ноябре наблюдается удорожание флагманского
Андрей Малахов побывал на экскурсии в квартире
В феврале 2022 года на Землю может упасть
Медики назвали самые распространенные ошибки при
Серийный выпуск спортивного седана Genesis G70
Прекрасны во все времена: Составлен ТОП самых
Ольга Бузова уверена, что без макияжа она
Андрей Разин похудел на 26 кг и сравнил себя с
Дженнифер Лопес за 20 минут заработала 2 миллиона
Уязвимость в Android-смартфонах позволяла следить
Сила рукопожатия имеет связь с состоянием
Lifan Murman вернется на российский рынок
Компания Skoda получила патент на название Kosmiq
Ученые: Сигарообразный астероид Оумуам обладает
Секретную природу «Башни Дьявола» в Соединённых
Apple планирует запустить функционирование Siri
В бывшей школе Ольги Бузовой отказались обсуждать
Племянник Меган Маркл рассказал, что
Дарья Друзьяк продемонстрировала свой беременный
Ученые: Повышенное содержание молекулы SGLT2
Просмотреть все новости