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Компания Skoda получила патент на название Kosmiq

В чешском патентном ведомстве компанией Skoda было зарегистрировано новое товарное наименование Kosmiq. На данный момент неизвестно, какая модель будет выпускаться под таким названием, эксперты полагают, что это будет компактный кроссовер размерами похожий на Volkswagen T-Cross.

Компания Skoda получила патент на название Kosmiq

Не исключено, что торговое имя было зарегистрировано для автомобиля Skoda Vision X, концепт которого был продемонстрирован весной 2018 года. Специалисты считают, что дебют Skoda Kosmiq стоит ожидать на Женевском автосалоне в марте 2019 года. Продажи нового автомобиля могут начаться уже в середине следующего года.

Согласно инсайдерской информации в основу Skoda Kosmiq ляжет модульная платформа MQB A0. Однако более подробная информация о новом автомобиле должна появиться ближе к зиме.



 
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Авто
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:58

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