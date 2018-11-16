Сила рукопожатия имеет связь с состоянием сердечной мышцы





Эксперимент проводился в 14 странах, добровольцами стали 140000 человек (мужчины и женщины). Несколько лет подряд медики изучали силу рукопожатия и параллельно состояние сердечной мышцы. Что касается женщин, то к 70 годам сила их рукопожатия снизилась почти на 10 килограмм, у мужской части подопытных на 17 килограмм. Одновременно с этим, состояние сердца заметно ухудшалось, то есть наблюдалась прямая связь между этими показателями.Таким образом, ученые заключили, что в случае слабого рукопожатия, кроме проблем с сердцем, могут наблюдаться еще и другие опасные заболевания. По словам исследователей, если сила снизилась хотя бы на 5 килограмм, то вероятность инсульта увеличивается до 9%, смерти - до 16%, а инфаркта - до 17%. Что именно становится причиной такой взаимосвязи, эксперты пока определить не могут. Возможно, мускулы пальцев руки плохо функционируют из-за сниженной эластичности артерий или перебоев в работе сердечной мышцы. Теперь они намерены выяснить, есть ли смысл тренировать силу рукопожатия. И сможет ли это повлиять на здоровье человека.