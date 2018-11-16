Apple планирует запустить функционирование Siri без интернета





Сейчас при разговоре Siri с пользователем iPhone запросы отправляются на сервер Apple, где преобразуется в текст. Правильный ответ поступает на backend и отправляется на iOS пользователя.Apple, судя по патенту, предлагает механизм считывания текстовых и голосовых запросов прямо на смартфоне через программу обработка языка и диалога. С помощью данной системы модулей Siri, выслушав задание или запрос, сможет дать ответ на устройстве даже при отсутствии интернет-соединения.Обрабатывать задачи виртуальному ассистенту поможет машинное обучение, которое позволит ему понимать контекстную информацию. Для анализа данных, вероятнее всего, Apple задействует нейронный модуль Neural Engine, действующий с чипсетами А12/А12X Bionic.