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Ученые: Повышенное содержание молекулы SGLT2 указывает на возможное развитие рака

Специалисты Калифорнийского университета в США выявили взаимосвязь между вероятным развитием онкологии и повышенным содержанием в организме молекулы SGLT2, отвечающей за транспортировку глюкозы. Определить механизм, позволяющий клеткам рака получать энергию для роста, помогла позитронно-эмиссионная томография.
Ученые: Повышенное содержание молекулы SGLT2 указывает на возможное развитие рака

Исследователи предлагают использовать SGLT2 в качестве биомаркера для диагностики новообразований до перехода их в злокачественные опухоли. Раковые клетки используют глюкозу для размножения и получают ее, как считалось всегда, от переносчика GLUT.

Последние исследования свидетельствуют - некоторые виды онкологии, затрагивающие легкие, поджелудочную железу, простату полагаются на молекулу SGLT2. Эксперты вживили мышам клетки рака легких, после чего ПЭТ-сканированием проконтролировали влияние белка на терапию, что подтвердило предположения.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:20

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