Ученые: Повышенное содержание молекулы SGLT2 указывает на возможное развитие рака





Исследователи предлагают использовать SGLT2 в качестве биомаркера для диагностики новообразований до перехода их в злокачественные опухоли. Раковые клетки используют глюкозу для размножения и получают ее, как считалось всегда, от переносчика GLUT.Последние исследования свидетельствуют - некоторые виды онкологии, затрагивающие легкие, поджелудочную железу, простату полагаются на молекулу SGLT2. Эксперты вживили мышам клетки рака легких, после чего ПЭТ-сканированием проконтролировали влияние белка на терапию, что подтвердило предположения.