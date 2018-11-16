Ученые: Повышенное содержание молекулы SGLT2 указывает на возможное развитие рака
Специалисты Калифорнийского университета в США выявили взаимосвязь между вероятным развитием онкологии и повышенным содержанием в организме молекулы SGLT2, отвечающей за транспортировку глюкозы. Определить механизм, позволяющий клеткам рака получать энергию для роста, помогла позитронно-эмиссионная томография.
Исследователи предлагают использовать SGLT2 в качестве биомаркера для диагностики новообразований до перехода их в злокачественные опухоли. Раковые клетки используют глюкозу для размножения и получают ее, как считалось всегда, от переносчика GLUT.
Последние исследования свидетельствуют - некоторые виды онкологии, затрагивающие легкие, поджелудочную железу, простату полагаются на молекулу SGLT2. Эксперты вживили мышам клетки рака легких, после чего ПЭТ-сканированием проконтролировали влияние белка на терапию, что подтвердило предположения.
Исследователи предлагают использовать SGLT2 в качестве биомаркера для диагностики новообразований до перехода их в злокачественные опухоли. Раковые клетки используют глюкозу для размножения и получают ее, как считалось всегда, от переносчика GLUT.
Последние исследования свидетельствуют - некоторые виды онкологии, затрагивающие легкие, поджелудочную железу, простату полагаются на молекулу SGLT2. Эксперты вживили мышам клетки рака легких, после чего ПЭТ-сканированием проконтролировали влияние белка на терапию, что подтвердило предположения.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:20