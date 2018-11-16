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Ученые: Белые медведи на Чукотке здоровые и упитанные

Ученые после трех лет изучений популяции белых медведей на острове Врангеля (Чукотка) обнаружили, что животные в этой области весьма упитанные и обладают отменной физической формой. Изменение климата на Чукотке, вследствие которого сокращается ледовый покров, пока никак не влияет на качество условий обитания белых медведей.

Ученые: Белые медведи на Чукотке здоровые и упитанные


В 2016 году российская и американская стороны подписали соглашение «О сотрудничестве по сохранению видов дикой флоры и фауны и среды их обитания», в рамках которого началось изучение популяции белых медведей на Чукотке. Основной целью проекта стало сохранение чукотско-аляскинской популяции белых медведей в условиях глобального потепления.

Однако проследив за жизнью 466 особей, обитающих на острове Врангеля, ученые установили, что состояние данной популяции можно охарактеризовать как отличное. Большинство медведей достаточно упитанные, они имеют превосходную физическую форму. Нередко специалисты встречали медведиц с тремя медвежатами. Таким образом, современные условия на Чукотке полностью удовлетворяют потребности белых медведей.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:40

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