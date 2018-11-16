Ученые рассказали о влиянии солнечного затмения на поведение птиц и насекомых





Специалисты Университета Корнелла и Оксфордского университета отмечают, что у насекомых и птиц достаточно короткая продолжительность жизни, из-за чего не все из них способны дожить до солнечного затмения. Но даже пережившие это явление существа через некоторое время погибают, поэтому наблюдать за птицами решили с помощью 143 метеорологических станций.Оказалось, что во время солнечного затмения поведение птиц и насекомых значительно изменяется. Те из них, кто летал на высоте выше 4,82 километров резко шли на снижение. Ученые объясняют, что при внезапном наступлении темноты птицы начинают искать убежище, чтобы обезопасить себя. У других особей усиливаются панические ощущения по причине того, что затмение сбивает их с толку. Следующее полное затмение в США состоится в 2024 году. Специалисты планируют собрать еще больше данных, чтобы составить более полную картину поведения летающих существ, переживших это природное явление.