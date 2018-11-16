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Звезда «Дома-2» Лена Хромина рассказала подробности о своей свадьбе

Накануне, 15 ноября, одна из самых ярких участниц «Дома-2» Лена Хромина вышла замуж, но в России лишь зарегистрировала брак, а саму свадьбу новобрачная планирует отметить в Доминикане.

Лена рассказала, что планируется также девичник и мальчишник, и пообещала в скором времени порадовать поклонников свежими фото.

Звезда «Дома-2» Лена Хромина рассказала подробности о своей свадьбе

Кто стал мужем Хроминой - пока неизвестно. Девушка скрывает его личность, отмечая, что «встретила человека, который принимает ее тараканов» и ответила «да».

Также Хромина успокоила своих фанатов, что не беременна и не планирует пока. По мнению Лены, рожать нужно не раньше тридцати. Девушка даже подумывает о ребенке из детского дома, но ее пока никто в этом вопросе не поддерживает.

Звезда «Дома-2» Лена Хромина рассказала подробности о своей свадьбе

Новоиспеченный муж подарил Хроминой автомобиль к свадьбе, а на вопрос о бюджете будущего торжества Лена отметила, что когда расходы перевалили за 500 тысяч рублей, они перестали считать.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:06

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