Звезда «Дома-2» Лена Хромина рассказала подробности о своей свадьбе





Лена рассказала, что планируется также девичник и мальчишник, и пообещала в скором времени порадовать поклонников свежими фото.Кто стал мужем Хроминой - пока неизвестно. Девушка скрывает его личность, отмечая, что «встретила человека, который принимает ее тараканов» и ответила «да».Также Хромина успокоила своих фанатов, что не беременна и не планирует пока. По мнению Лены, рожать нужно не раньше тридцати. Девушка даже подумывает о ребенке из детского дома, но ее пока никто в этом вопросе не поддерживает.Новоиспеченный муж подарил Хроминой автомобиль к свадьбе, а на вопрос о бюджете будущего торжества Лена отметила, что когда расходы перевалили за 500 тысяч рублей, они перестали считать.