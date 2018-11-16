Ученые: Желание секса способствует установлению эмоциональной связи между незнакомцами





Специалисты отмечают, что сексуальное желание представляет собой мощную мотивационную силу, благодаря которой между потенциальными романтическими партнёрами устанавливается контакт, что помогает облегчить половой акт. До недавнего времени учёным не было ясно, чем мотивируется желание сексуального контакта между недавно знакомыми партнёрами, именно это попытались установить эксперты в процессе научного исследования.Эксперименты с участием добровольцев показали, что несознательный сексуальный стимул способен вызвать, как вербальное, так и невербальное поведение, передающее готовность к сексуальному контакту, а также выражающее заботу о благополучии партнёра. Подобная тактика создаёт почву для более глубокой эмоциональной связи между влюблёнными.