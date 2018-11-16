Астрономы обнаружили неуловимую массивную сверхновую звезду





Научные работники отмечают, ранее им не удавалось снять и изучить сверхновую звезду, несмотря на то, что многие из них даже после взрыва всё ещё имеют очень большие габариты и их можно увидеть. Тем не менее, исследователям пока не удавалось этого сделать, несмотря на имеющиеся шансы. Лишь недавно Шайлер Ван Дык, сотрудник Калифорнийского университета, смог найти сверхновую массивную неуловимую звезду, получившую название SN 2017ein.Благодаря снимкам уже удалось определить её точное расположение до взрыва. Она находилась в галактике NGC 3938,в 65 миллионах световых лет от её центра. Важным открытие считается из-за того, что оно даёт возможность проследить за другими подобными космическими телами и их эволюцией.