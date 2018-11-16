Екатерина Вилкова порадовала поклонников редкими снимками с мужем Ильёй Любимовым





Илья Любимов и Екатерина Вилкова не любят афишировать свои отношения. Супруги делятся в соцсетях зачастую лишь материалом, касающимся их работы. Однако на это раз актриса сделала исключение и немного приоткрыла завесу личной жизни, показав Instagram-аудитории, как она проводит свободное время с любимым мужем. Из опубликованных фотокадров фанаты сделали вывод, что знаменитости уехали из холодной столицы и ныне пребывают в какой-нибудь стране с более тёплым климатом, но вот многочисленные вопросы комментаторов насчёт того, куда именно отправилась путешествовать пара, так и остались без ответа.Екатерина Вилкова состоит в браке с исполнителем роли циничного сонаследника компании «Зималетто» в нашумевшем телесериале «Не родись красивой» Александра Воропаева с мая 2011 года. Пара воспитывает двоих детей.