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Екатерина Вилкова порадовала поклонников редкими снимками с мужем Ильёй Любимовым

Актриса Екатерина Вилкова порадовала поклонников, опубликовав в Instagram совместные с мужем Ильёй Любимовым фото, которые – большая редкость в её аккаунте. Романтические снимки, сделанные во время прогулки, вызвали восторг у фолловеров кинозвезды.
Екатерина Вилкова порадовала поклонников редкими снимками с мужем Ильёй Любимовым

Илья Любимов и Екатерина Вилкова не любят афишировать свои отношения. Супруги делятся в соцсетях зачастую лишь материалом, касающимся их работы. Однако на это раз актриса сделала исключение и немного приоткрыла завесу личной жизни, показав Instagram-аудитории, как она проводит свободное время с любимым мужем. Из опубликованных фотокадров фанаты сделали вывод, что знаменитости уехали из холодной столицы и ныне пребывают в какой-нибудь стране с более тёплым климатом, но вот многочисленные вопросы комментаторов насчёт того, куда именно отправилась путешествовать пара, так и остались без ответа.
Екатерина Вилкова порадовала поклонников редкими снимками с мужем Ильёй Любимовым

Екатерина Вилкова состоит в браке с исполнителем роли циничного сонаследника компании «Зималетто» в нашумевшем телесериале «Не родись красивой» Александра Воропаева с мая 2011 года. Пара воспитывает двоих детей.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:00

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