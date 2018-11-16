АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Опасный туризм: Рейтинг знаменитостей, чуть не погибших на отдыхе
EUR 75.54 USD 66.62
Курс валют на 16.11.2018

Ученые рассказали, почему людям нравится вкус горького кофе

Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго (Northwestern University) в ходе исследования определили, почему людям нравится вкус горького кофе. Выяснилось, что человека толкает пить этот напиток мутация в организме.
Ученые рассказали, почему людям нравится вкус горького кофе


Мэрилин Корнелис отмечает, что в последние годы ученые заняты изучением того, как обычные продукты питания и напитки влияют на организм человека. Так было установлено, что кофе и другие кофеиносодержащие напитки негативно влияют на работу сердечной мышцы не только у людей с аритмией, но и здоровых людей. Кроме того, медики установили, что употребление более трех чашек кофе в день снижает вероятность инфаркта и других болезней.

Также для ученых долгое время было загадкой, почему люди пристрастились к горькому напитку, ведь вкус горечи является предупреждением наличия токсинов в продукте. Поэтому употребление кофе является с точки зрения эволюции противоестественным. Ученые проанализировали данные ДНК геномного консорциума UK Biobank и проанализировали предпочтения в пище более полумиллиона британцев.

Участники эксперимента сдали пробы ДНК и рассказали, какие напитки предпочитают употреблять. После этого биологи сравнили эти данные с мутациями в генах, управляющими восприятием горького, кислого, сладкого и других вкусов. Выяснилось, что кофеманами были те люди, в чьих геномах были вариации тех генов, которые связаны с высокой чувствительностью к кофеину. Также они плохо ощущали хинин и другие горькие субстанции.

Отмечается, что эти люди не любили чай и пили меньше алкоголя, чем другие участники исследования. Интересно, что люди, хорошо ощущающие хинин и синтетические горькие вещества, также не очень хорошо относились к алкоголю и чаю, но не испытывали тягу к кофе.

По какой причине это происходит ученые не смогли достоверно установить. Есть предположение, что различие в восприятии связано с мелкими мутациями, которые сильно влияют на поведение человека. В будущем ученые намерены продолжить исследования в данном направлении, чтобы установить природу вкусовых ощущений.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Qualcomm Snapdragon 8150 на бенчмарке Geekbench
Ученые рассказали, почему людям нравится вкус
Авто Jaguar Land Rover оборудуется системой,
Вышел первый трейлер фильма «Пышка» с Дженнифер
Google выпустил мессенджер для общения в картах
В октябре в государствах Европы продажи авто
В расчётах климатологов касательно глобального
В Porsche показали на видео новый 911
Эвелина Блёданс и Игорь Крутой появились на
Компания KIA решила повысить цены на популярные
Владимир Машков выразил желание сняться у Никиты
Sony отмечает пятилетие PlayStation 4
Лера Кудрявцева отправилась в Мюнхен взять
Лолита отпразднует 55-летний юбилей в апреле
Полина Максимова и Роман Курцын обнажились в
В Казани рабочие нефте-химзавода исполнили
Два кота годами пытаются попасть в художественный
Петицию о разрешении пить жидкость из чёрного
Максим Матвеев сообщил поклонникам в Instagram о
Физики объяснили внезапность появления в океане
Эмили Ратаковски рассказала, почему публикует
Учёные: Частые путешествия на авиалайнерах могут
Больной бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Раскрыт главный страх Филиппа Киркорова
В магазинах, выступающих против натурального
Мать Тимати показала фанатам в Instagram, как его
Отец Бузовой рассказал, что её бойфренд-уголовник
В Samsung обрушили официальные цены на Galaxy S9
Астрофизики открыли новую «призрачную» галактику
Максим Галкин раскрыл подробности давнего
Просмотреть все новости