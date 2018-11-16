Ученые рассказали, почему людям нравится вкус горького кофе





Мэрилин Корнелис отмечает, что в последние годы ученые заняты изучением того, как обычные продукты питания и напитки влияют на организм человека. Так было установлено, что кофе и другие кофеиносодержащие напитки негативно влияют на работу сердечной мышцы не только у людей с аритмией, но и здоровых людей. Кроме того, медики установили, что употребление более трех чашек кофе в день снижает вероятность инфаркта и других болезней.Также для ученых долгое время было загадкой, почему люди пристрастились к горькому напитку, ведь вкус горечи является предупреждением наличия токсинов в продукте. Поэтому употребление кофе является с точки зрения эволюции противоестественным. Ученые проанализировали данные ДНК геномного консорциума UK Biobank и проанализировали предпочтения в пище более полумиллиона британцев.Участники эксперимента сдали пробы ДНК и рассказали, какие напитки предпочитают употреблять. После этого биологи сравнили эти данные с мутациями в генах, управляющими восприятием горького, кислого, сладкого и других вкусов. Выяснилось, что кофеманами были те люди, в чьих геномах были вариации тех генов, которые связаны с высокой чувствительностью к кофеину. Также они плохо ощущали хинин и другие горькие субстанции.Отмечается, что эти люди не любили чай и пили меньше алкоголя, чем другие участники исследования. Интересно, что люди, хорошо ощущающие хинин и синтетические горькие вещества, также не очень хорошо относились к алкоголю и чаю, но не испытывали тягу к кофе.По какой причине это происходит ученые не смогли достоверно установить. Есть предположение, что различие в восприятии связано с мелкими мутациями, которые сильно влияют на поведение человека. В будущем ученые намерены продолжить исследования в данном направлении, чтобы установить природу вкусовых ощущений.