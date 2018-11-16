Вышел первый трейлер фильма «Пышка» с Дженнифер Энистон
В Сети появился первый трейлер американской музыкальной кинокомедии «Пышка», одну из главных ролей в которой исполнила Дженнифер Энистон. Она воплотила на экране мать полной девочки-подростка, которую, по сюжету фильма, ей приходится подготавливать к конкурсу красоты.
В трейлере «Пышки» зритель знакомится со старшеклассницей Уиллоудин (роль исполнила австралийская актриса Даниэль Макдоналд), испытывающей комплексы из-за лишнего веса. Её мама – бывшая королева красоты. Дочь решает бросить ей вызов и принять участие в аналогичном соревновании для подростков.
Выход фильма запланирован на 7 декабря.
В трейлере «Пышки» зритель знакомится со старшеклассницей Уиллоудин (роль исполнила австралийская актриса Даниэль Макдоналд), испытывающей комплексы из-за лишнего веса. Её мама – бывшая королева красоты. Дочь решает бросить ей вызов и принять участие в аналогичном соревновании для подростков.
Выход фильма запланирован на 7 декабря.
Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 04:00