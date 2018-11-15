Петицию о разрешении пить жидкость из чёрного саркофага подписали более 34 000 человек
Петицию жительницы Великобритании Иннес Маккендрик касательно разрешения пить всем желающим жидкость из чёрного саркофага, обнаруженного исследователями этим летом в портовом городе Египта Александрия, подписали уже более 34 000 человек. Автор прошения выразила радость в связи с поддержкой её идеи таким большим количеством людей.
Иннес Маккендрик призвала последователей продолжать распространять петицию о разрешении пить жидкость из «проклятого» саркофага. Её ближайшая цель – достичь числа поддержавших коллективное обращение 35 000 человек. После того как количество подписей преодолеет конкретную отметку, учёные должны будут позволить всем желающим пробовать на вкус содержимое египетской находки, возраст которой превышает 2 тысячелетия.
Иннес Маккендрик призвала последователей продолжать распространять петицию о разрешении пить жидкость из «проклятого» саркофага. Её ближайшая цель – достичь числа поддержавших коллективное обращение 35 000 человек. После того как количество подписей преодолеет конкретную отметку, учёные должны будут позволить всем желающим пробовать на вкус содержимое египетской находки, возраст которой превышает 2 тысячелетия.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:24