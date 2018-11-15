В магазинах, выступающих против натурального меха, нашли одежду и аксессуары из кролика, лисы и енота
В крупных британских магазинах, выступающих против использования натурального меха, покупатели нашли одежду и аксессуары, выполненные из кролика, лисы и енота. Скандал разгорелся после письма от телезрительницы в адрес программы Watchdog, которая заказала на eBay шапку с помпоном из искусственного меха, но экспертиза показала, что он сделан из настоящего материала.
После этого авторы Watchdog провели исследование товара в крупных сетевых магазинах TK Maxx и Missy Empire, которые придерживаются «антимеховой» политики. Выяснилось, что там на продажу выставлена одежда из натуральных материалов.
В марте текущего года руководитель итальянского дома моды Versace Донателла Версаче заявила, что отказывается от использования натурального меха при создании аксессуаров и одежды. Однако, до сих пор на сайте Versace предлагается посетителям меховое пальто.
После этого авторы Watchdog провели исследование товара в крупных сетевых магазинах TK Maxx и Missy Empire, которые придерживаются «антимеховой» политики. Выяснилось, что там на продажу выставлена одежда из натуральных материалов.
В марте текущего года руководитель итальянского дома моды Versace Донателла Версаче заявила, что отказывается от использования натурального меха при создании аксессуаров и одежды. Однако, до сих пор на сайте Versace предлагается посетителям меховое пальто.
Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:30