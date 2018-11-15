В магазинах, выступающих против натурального меха, нашли одежду и аксессуары из кролика, лисы и енота





После этого авторы Watchdog провели исследование товара в крупных сетевых магазинах TK Maxx и Missy Empire, которые придерживаются «антимеховой» политики. Выяснилось, что там на продажу выставлена одежда из натуральных материалов.В марте текущего года руководитель итальянского дома моды Versace Донателла Версаче заявила, что отказывается от использования натурального меха при создании аксессуаров и одежды. Однако, до сих пор на сайте Versace предлагается посетителям меховое пальто.