Смартфон Aquos R2 Compact получит два экранных выреза
Разработчики компании Sharp представили новый необычный смартфон Aquos R2 Compact. Устройство получит сразу два экранных выреза.
Эксперты отмечают компактность гаджета по современным меркам — диагональ дисплея IGZO составляет 5,2 дюйма при разрешении 2280 × 1080 пикселей, что соответствует формат у Full HD+. Главной особенностью смартфона является два выреза на экране — в нижней и верхней частях. Верхней выполнен в каплевидной форме и в нем установлена фронтальная камера, делающая снимки качеством 8 мегапикселей. Нижней вырез больше по размерам и он окружает кнопку «Домой». Благодаря такому дизайнерскому ходу производителям удалось минимизировать ширину рамок и улучшить управляемость устройством одной рукой.
Aquos R2 Compact работает на базе мощного процессора Qualcomm Snapdragon 845, объединяющем восемь ядер Kryo 385 с тактовой частотой 2,8 ГГц и 1,8 ГГц. За графику отвечает контроллер Adreno 630. Объем оперативной памяти составляет 4 гигабайт, а постоянной — 64 гигабайта.
Основная камера делает фотографии разрешением 22,6 мегапикселей. Емкость аккумуляторной батареи составляет 2500 мАч. Габариты устройства составляют 131 × 64 × 9,3 миллиметров, масса — 135 граммов. Операционная система - Android 9 Pie. Продажи смартфона начнутся в середине января следующего года. Стоимость гаджета будет названа незадолго до начала продаж.
Эксперты отмечают компактность гаджета по современным меркам — диагональ дисплея IGZO составляет 5,2 дюйма при разрешении 2280 × 1080 пикселей, что соответствует формат у Full HD+. Главной особенностью смартфона является два выреза на экране — в нижней и верхней частях. Верхней выполнен в каплевидной форме и в нем установлена фронтальная камера, делающая снимки качеством 8 мегапикселей. Нижней вырез больше по размерам и он окружает кнопку «Домой». Благодаря такому дизайнерскому ходу производителям удалось минимизировать ширину рамок и улучшить управляемость устройством одной рукой.
Aquos R2 Compact работает на базе мощного процессора Qualcomm Snapdragon 845, объединяющем восемь ядер Kryo 385 с тактовой частотой 2,8 ГГц и 1,8 ГГц. За графику отвечает контроллер Adreno 630. Объем оперативной памяти составляет 4 гигабайт, а постоянной — 64 гигабайта.
Основная камера делает фотографии разрешением 22,6 мегапикселей. Емкость аккумуляторной батареи составляет 2500 мАч. Габариты устройства составляют 131 × 64 × 9,3 миллиметров, масса — 135 граммов. Операционная система - Android 9 Pie. Продажи смартфона начнутся в середине января следующего года. Стоимость гаджета будет названа незадолго до начала продаж.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:14