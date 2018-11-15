Смартфон Aquos R2 Compact получит два экранных выреза





Эксперты отмечают компактность гаджета по современным меркам — диагональ дисплея IGZO составляет 5,2 дюйма при разрешении 2280 × 1080 пикселей, что соответствует формат у Full HD+. Главной особенностью смартфона является два выреза на экране — в нижней и верхней частях. Верхней выполнен в каплевидной форме и в нем установлена фронтальная камера, делающая снимки качеством 8 мегапикселей. Нижней вырез больше по размерам и он окружает кнопку «Домой». Благодаря такому дизайнерскому ходу производителям удалось минимизировать ширину рамок и улучшить управляемость устройством одной рукой.Aquos R2 Compact работает на базе мощного процессора Qualcomm Snapdragon 845, объединяющем восемь ядер Kryo 385 с тактовой частотой 2,8 ГГц и 1,8 ГГц. За графику отвечает контроллер Adreno 630. Объем оперативной памяти составляет 4 гигабайт, а постоянной — 64 гигабайта.Основная камера делает фотографии разрешением 22,6 мегапикселей. Емкость аккумуляторной батареи составляет 2500 мАч. Габариты устройства составляют 131 × 64 × 9,3 миллиметров, масса — 135 граммов. Операционная система - Android 9 Pie. Продажи смартфона начнутся в середине января следующего года. Стоимость гаджета будет названа незадолго до начала продаж.