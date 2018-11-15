Учёные: Гормон дофамин играет важную роль в процессе регуляции аппетита и кровотока





Среди многих людей бытует мнение, что дофамин играет важную роль в «системе вознаграждения» мозга в момент появления чувства удовольствия. Однако учёные после проведения исследования пришли к выводу, что это химическое вещество принимает участие в регуляции аппетита и кровотока. По словам экспертов, гормон способен контролировать баланс между удовольствием, которое человек получает от еды, и оценкой при обработке головным мозгом ценности пищи.В основе происхождения дофамина лежит вознаграждение и затраты усилий человека. Эксперты выдвинули гипотезу о том, что данный гормон играет важную роль в энергетическом управлении организма, чтобы можно было согласовывать его распространённые действия в головном мозге человека, а также за его пределами в других физиологических системах.