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Учёные: Гормон дофамин играет важную роль в процессе регуляции аппетита и кровотока

Учёным удалось выяснить, какая функция на самом деле отведена гормону дофамину. Это химическое вещество играет непосредственную роль в процессе регуляции аппетита и кровотока.
Учёные: Гормон дофамин играет важную роль в процессе регуляции аппетита и кровотока

Среди многих людей бытует мнение, что дофамин играет важную роль в «системе вознаграждения» мозга в момент появления чувства удовольствия. Однако учёные после проведения исследования пришли к выводу, что это химическое вещество принимает участие в регуляции аппетита и кровотока. По словам экспертов, гормон способен контролировать баланс между удовольствием, которое человек получает от еды, и оценкой при обработке головным мозгом ценности пищи.

В основе происхождения дофамина лежит вознаграждение и затраты усилий человека. Эксперты выдвинули гипотезу о том, что данный гормон играет важную роль в энергетическом управлении организма, чтобы можно было согласовывать его распространённые действия в головном мозге человека, а также за его пределами в других физиологических системах.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 17:43

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