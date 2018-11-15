Вулканическая кальдера Флегрейские поля в Италии готовится к извержению





Экспертам известно о двух крупных извержениях данного вулкана. Первое из них произошло примерно 40 тысяч лет тому назад, некоторые специалисты считают, что именно оно сыграло значимую роль в вымирании неандертальцев. Тогда в атмосферу было выброшено огромное количество пепла, после чего наступила длительная вулканическая зима, погубившая вокруг всё живое. Второе крупное извержение случилось 15 тысяч лет назад, последующие катаклизмы происходили значительно слабее.Флегрейские поля последний раз просыпались в 1538 году, тогда в результате активности образовалась новая гора, получившая название Монте-Нуово. При слабых извержениях на поверхность выходила относительно холодная магма с избытком воды и небольшим количеством кристаллов. Затем наступала предкальдерная фаза, после которой следовал взрыв. По словам учёных, сейчас вулкан готовится к очередному извержению, однако, когда это произойдёт, они пока не знают.