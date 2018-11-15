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Архитекторы показали на чертежах будущие дома для колонистов Марса

Иностранные архитекторы показали на чертежах будущие дома для колонистов Марса. Они сотрудничали со специалистами по визуализации, чтобы разработать прототипы мест обитания людей на планете.

Архитекторы показали на чертежах будущие дома для колонистов Марса


Архитекторы на картинках показали три вида марсианского жилья — квартира, семейный дом и особняк. При разработке домов специалисты уделили внимание защите домов от радиации, космических лучей, пылевых бурь и сильного холода. Дома были разработаны после проведения исследования условий жизни на Марсе британскими учеными. Архитекторы в домах для семейных пар предусмотрели тоннели, которые ведут в центральный парк и рабочие помещения. Здания будут защищены от солнечных лучей. Здания пещерного типа будут отличаться просторной верандой и подъездной дорогой.

Архитекторы показали на чертежах будущие дома для колонистов Марса


Представители научной среды отмечают, что еще не знают, как будет проходить колонизация Красной планеты, запланированная на 2040 год. Эксперты на данный момент определяют, с какими трудностями предстоит столкнуться людям на Марсе.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:33

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