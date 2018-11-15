Архитекторы показали на чертежах будущие дома для колонистов Марса





Архитекторы на картинках показали три вида марсианского жилья — квартира, семейный дом и особняк. При разработке домов специалисты уделили внимание защите домов от радиации, космических лучей, пылевых бурь и сильного холода. Дома были разработаны после проведения исследования условий жизни на Марсе британскими учеными. Архитекторы в домах для семейных пар предусмотрели тоннели, которые ведут в центральный парк и рабочие помещения. Здания будут защищены от солнечных лучей. Здания пещерного типа будут отличаться просторной верандой и подъездной дорогой.Представители научной среды отмечают, что еще не знают, как будет проходить колонизация Красной планеты, запланированная на 2040 год. Эксперты на данный момент определяют, с какими трудностями предстоит столкнуться людям на Марсе.