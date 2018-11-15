Ольга Бузова захотела дом у моря и распродает свои вещи

Конечно, речь идет о рекламной акции, а не о действительных намерениях Ольги Бузовой, но поклонники звезды предполагают, что ведущая телестройки запросто может уехать жить за границу, но для этого ей понадобится мощная финансовая поддержка.Некоторые из фолловеров уверены, что желание Ольги покинуть Россию связано с ее неудачным замужеством и одинокой личной жизнью.В своем посте Ольга предложила подписчикам обменяться чем-либо интересным взамен на свою сумочку и портмоне. Поклонники тут же стали предлагать певице поужинать и спеть вместе в караоке, а хейтеры увидели в публикации «».