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Ольга Бузова захотела дом у моря и распродает свои вещи

Популярная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова пылко возжелала дом у моря, а так как сегодня звезда объявила в Instagram распродажу личных вещей взамен на «что-нибудь интересное», то фанаты обеспокоились, что их кумир собирается уехать из России.

Конечно, речь идет о рекламной акции, а не о действительных намерениях Ольги Бузовой, но поклонники звезды предполагают, что ведущая телестройки запросто может уехать жить за границу, но для этого ей понадобится мощная финансовая поддержка.

Ольга Бузова захотела дом у моря и распродает свои вещи

Некоторые из фолловеров уверены, что желание Ольги покинуть Россию связано с ее неудачным замужеством и одинокой личной жизнью.

В своем посте Ольга предложила подписчикам обменяться чем-либо интересным взамен на свою сумочку и портмоне. Поклонники тут же стали предлагать певице поужинать и спеть вместе в караоке, а хейтеры увидели в публикации «пиар просто, на высшем уровне».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:13

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