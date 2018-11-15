Сергей Лазарев пошутил над вокальными способностями Ольги Бузовой

«Олечка, я прощаю тебе твои грехи» - ответил исполнитель фальшивой Ольге Бузовой.

«Лазарев и Ивлеева, может хватит уже завидовать Бузовой?! Ну не посчастливилось вам достичь такого же успеха, как Ольге, зачем грязь хоть лить на человека?», «Сергей и Настюшка, я вас очень люблю, но тут вы не правы! Помимо Ольги ее считают певицей многие! Научитесь уважать людей, даже если он более успешней вас!», «Почему меня не удивляет то, что Ивлеева продолжает стебать Бузову? Хайпа, Настенька, захотелось?» - пишут поклонники Бузовой в Сети.





На днях Сергей Лазарев стал гостем программы многими любимого блогера Анастасии Ивлеевой «AGENT Show». Во время шоу певец и телеведущая не только танцевали в красных туфлях с огромными шпильками, но и устроили настоящую исповедь.Сергей, надев на себя костюм священника, принялся выслушивать все грехи представителей российского шоу-бизнеса. Лазареву нужно было угадать, кому относится тот или иной грех. Ивлеева загадывала певцу: музыканта Стаса Михайлова, журналиста Юрия Дудя, Филиппа Киркорова и даже Ольгу Бузову. Впрочем, артист не сразу отгадывал некоторых своих коллег.Зато с одной из знаменитостей у Сергея не было проблем. В итоге, когда Анастасия сказала, что она согрешила, ведь она певица, но так считает только она сама, Лазарев сразу же понял, что с ним сейчас говорит Ольга Бузова.Нужно сказать, что новоиспеченной певице не привыкать к издевкам и насмешкам в свой адрес. Ведь после того, как она два года назад решила покорить музыкальный Олимп ей то и дело приходится сталкиваться с критикой и негативом, на который она старается попросту не обращать внимания.Впрочем, преданные поклонники Ольги Бузовой уже принялись вовсю заступаться за свою любимицу. Некоторые фанаты заявляют, что Анастасия Ивлеева и Сергей Лазарев просто завидуют успехам телеведущей реалити-шоу «Дом-2», а кое-кто подчеркнул, что помимо телезнаменитости многие артисты российского шоу-бизнеса считают ее талантливым человеком.К слову, самому Сергею Лазареву участвовать в шоу «AGENT Show» очень понравилось, что он поспешил заявить у себя на страничке в Instagram.