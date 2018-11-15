Ученые: Мощная солнечная буря может обрушиться на Землю 18 ноября





В выходные, а в особенности 18 числа, в Южном и Северном полушариях земного шара могут возникнуть полярные сияния. Ученые предупреждают, что в эти дни возможны перебои в работе спутников, из-за чего GPS-навигация на короткое время будет недоступна. Могут появиться проблемы с использованием мобильных и спутниковых телефонов.Самая мощная буря, зафиксированная в исторической хронике, произошла в сентябре 1859 года и была названа «Каррингтонским событием». Произойди столь катастрофическое событие в современную эпоху, человечество могло бы понести миллиардные убытки и даже откатиться в техническом развитии.