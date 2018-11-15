Под ледниками в Гренландии обнаружен гигантский кратер





В течение трёх лет исследователям удалось выяснить, по каким причинам образовался кратер диаметром до 31 километра. Глубина воронки составляет 330 метров, а произошла она в результате падения метеорита массой около 12 миллионов тонн. По словам учёных, геологический возраст кратера сравнительно молодой, его формирование началось в период покрытия Гренландии ледниками. Эксперты полагают, что его образование могло начаться примерно три миллиона лет тому назад. Есть ещё одна версия, согласно которой метеоритный кратер мог появиться 12 тысячелетий назад.Учёные считают, что изучение огромной воронки под ледником поможет выяснить, оказывает ли она какое-либо влияние на климат земного шара. По словам экспертов, воздействие метеоритов подобного масштаба оставляет свой отпечаток на истории и условиях жизни планеты.