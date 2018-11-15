В Берлине душевнобольной поляк пытался проникнуть в посольство России





Сообщается, что он остановил свой автомобиль с польскими номерами возле представительства на улице Унтер-ден-Линден. Полицейские задержали поляка.Отметим, что незадолго до инцидента правоохранители оцепили территорию возле посольства из-за автомобиля, в котором был обнаружен подозрительный предмет. На месте работали взрывотехники. По итогам проверки выяснилось, что подозрительный предмет не представляет опасности.