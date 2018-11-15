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В Орегоне сняли на видео крупного снежного человека

Жители Центрального Орегона сняли на видео огромного снежного человека. Материалы они отправили владельцам YouTube-канала «Disclose Screen», которые опубликовали его в качестве доказательства существования йети.

В Орегоне сняли на видео крупного снежного человека


По словам Колина Хаггерти, он вместе со своими друзьями увидел в поле большую антропоморфную фигуру, покрытую густой темной шерстью. Существо напоминало прямоходящего примата, но при этом не было похоже на гориллу или другую крупную обезьяну. Присутствовавшие единодушно пришли к мнению, что они повстречали бигфута.

Конечно, владельцы канала «Disclose Screen» отметили, что их смутило качество видео. Сейчас мобильные устройства оснащены довольно мощными камерами, поэтому невысокое качество съемки настораживает. Однако неподдельные эмоции, которые испытывали незнакомцы, столкнувшись со снежным человеком, заставляют думать, что тут нет подлога. Когда йети заметил, что его снимают, он направился в сторону людей, после чего девушки стали громко визжать и убегать от него прочь.




 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:00

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