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Престарелая супруга Гогена Солнцева сыграла истерику с потасовкой на телешоу с Андреем Малаховым

Драка в телепередаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым не была как следует показана, что заставило телезрителей усомниться в ее правдивости.

На днях в эфир вышел очередной выпуск многими любимой программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, который снова был посвящен эпатажному экс-участнику «Дома-2» и шоумену Гогену Солнцеву, а также его 63-летней супруге Екатерине Терешкович, успешно пережившей пластику.

Престарелая супруга Гогена Солнцева сыграла истерику с потасовкой на телешоу с Андреем Малаховым

Новый выпуск шоу запомнился всем телезрителям тем, что жена Гогена накинулась на свою единственную дочь после того, как она сказала о том, что Солнцев может в любой момент переночевать у нее дома. Поклонники передачи внимательно изучили выпуск, после чего заявили, что истерика с потасовкой на самом деле были сыграны Екатериной.

По мнению телезрителей, Терешкович только наиграно кричала и махала руками, чем била свою дочь. Фанаты шоу обратили внимание на то, что после слов своей матери: «Что делать?» Полина Давыдова едва заметно улыбнулась и сразу же взяла себя в руки.

Также следует обратить внимание на то, что во время самой драки зрители в студии только то и делали, что смеялись и никто не бросился помогать Гогену Солнцеву разнимать женщин. Да и сам ведущий передачи слишком уж спокойно отреагировал на эту истерику с дракой.

Престарелая супруга Гогена Солнцева сыграла истерику с потасовкой на телешоу с Андреем Малаховым

Зрители уверены, что операторы и монтажеры не просто так перевели объектив камеры не на начало драки, а на Андрея Малахова, что может доказывать лишь одно – потасовка и истерика Екатерины Терешкович была сыграна.

А то, что Полина Давыдова не показала на камеру свои травмы и прикрывала лицо руками и волосами, по мнению поклонников шоу, готовит лишь о том, что девушка раздавила в руках пакетик с бутафорской кровью, которой обмазала свое лицо.

Сейчас телезрители практически в один готов заявляют, что давно уже поняли, что на программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым присутствует сценарий, за которым герои шоу работают и получают неплохое вознаграждение. Многие из них уверены, что Гоген Солнцев снова появится с престарелой женой и падчерицей в следующем выпуске передачи, чтобы продемонстрировать наложенный грим или поддельные травмы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:12

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