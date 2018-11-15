Землю окутали аномальные потоки темной материи - Ученые





Английские и испанские учёные выявили, что Землю окутали потоки тёмной материи, передвигающиеся со скоростью 500 км/час. Данную аномалию учёные связывают со звёздным потоком S1, который сформировался в результате поглощения карликовой планеты Млечным Путём. По словам экспертов, в нем содержится 34 звезды, этот звёздный поток был открыт в прошлом году. Данное скопление имеет непосредственную связь с аномальными потоками.Предполагается, что тёмная материя состоит из вимпов, представляющих собой частицы, которые были выявлены посредством регистрации детекторов света. Также существует гипотеза, согласно которой аномальные потоки являются набором частиц аксионов.