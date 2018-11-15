Землю окутали аномальные потоки темной материи - Ученые
Учёные провели исследование и обнаружили вокруг Земли странные образования. Планета оказалась окутана потоками тёмной материи. По словам исследователей, нашу галактику пересекают аномальные воздушные циркуляции.
Английские и испанские учёные выявили, что Землю окутали потоки тёмной материи, передвигающиеся со скоростью 500 км/час. Данную аномалию учёные связывают со звёздным потоком S1, который сформировался в результате поглощения карликовой планеты Млечным Путём. По словам экспертов, в нем содержится 34 звезды, этот звёздный поток был открыт в прошлом году. Данное скопление имеет непосредственную связь с аномальными потоками.
Предполагается, что тёмная материя состоит из вимпов, представляющих собой частицы, которые были выявлены посредством регистрации детекторов света. Также существует гипотеза, согласно которой аномальные потоки являются набором частиц аксионов.
Английские и испанские учёные выявили, что Землю окутали потоки тёмной материи, передвигающиеся со скоростью 500 км/час. Данную аномалию учёные связывают со звёздным потоком S1, который сформировался в результате поглощения карликовой планеты Млечным Путём. По словам экспертов, в нем содержится 34 звезды, этот звёздный поток был открыт в прошлом году. Данное скопление имеет непосредственную связь с аномальными потоками.
Предполагается, что тёмная материя состоит из вимпов, представляющих собой частицы, которые были выявлены посредством регистрации детекторов света. Также существует гипотеза, согласно которой аномальные потоки являются набором частиц аксионов.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 12:53