Иллюзия многозадачности повышает производительность труда человека
Ученым удалось доказать, что возникновение у человека иллюзии многозадачности делает его работу более продуктивной. Многие специалисты полагают, что на самом деле многозадачности не существует, просто человек во время совершения нескольких дел незаметно переключается между ними, однако эта иллюзорность выступает, как сильный мотивирующий механизм.
По словам сотрудницы Мичиганского университета Шалены Срны, многозадачность любой человек воспринимает по-своему. Однако пока человек убежден, что он совершает сразу несколько дел, повышается его когнитивная производительность. И это было доказано экспериментально.
Ученые провели испытание, в котором приняли участие 8000 человек. Их поделили на две группы: одной половине участников сказали, что они проходят тест по двум задачам (конспектирование образовательного видео), других просто попросили изложить то, что они увидели. Оказалось, что группа, которой заранее сообщили о многозадачном тесте, показала более высокие результаты, по сравнению с остальными респондентами. Был проведен второй эксперимент, где образовательное видео заменили онлайн-лекцией. Однако и там люди, полагавшие, что они совершают многозадачную работу, оказались более продуктивными.
По словам сотрудницы Мичиганского университета Шалены Срны, многозадачность любой человек воспринимает по-своему. Однако пока человек убежден, что он совершает сразу несколько дел, повышается его когнитивная производительность. И это было доказано экспериментально.
Ученые провели испытание, в котором приняли участие 8000 человек. Их поделили на две группы: одной половине участников сказали, что они проходят тест по двум задачам (конспектирование образовательного видео), других просто попросили изложить то, что они увидели. Оказалось, что группа, которой заранее сообщили о многозадачном тесте, показала более высокие результаты, по сравнению с остальными респондентами. Был проведен второй эксперимент, где образовательное видео заменили онлайн-лекцией. Однако и там люди, полагавшие, что они совершают многозадачную работу, оказались более продуктивными.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:04