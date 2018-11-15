Иллюзия многозадачности повышает производительность труда человека





По словам сотрудницы Мичиганского университета Шалены Срны, многозадачность любой человек воспринимает по-своему. Однако пока человек убежден, что он совершает сразу несколько дел, повышается его когнитивная производительность. И это было доказано экспериментально.Ученые провели испытание, в котором приняли участие 8000 человек. Их поделили на две группы: одной половине участников сказали, что они проходят тест по двум задачам (конспектирование образовательного видео), других просто попросили изложить то, что они увидели. Оказалось, что группа, которой заранее сообщили о многозадачном тесте, показала более высокие результаты, по сравнению с остальными респондентами. Был проведен второй эксперимент, где образовательное видео заменили онлайн-лекцией. Однако и там люди, полагавшие, что они совершают многозадачную работу, оказались более продуктивными.