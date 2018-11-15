Андрей Черкасов объявил, что его свадьба с Кристиной Ослиной состоится летом

Поклонники Черкасова уже давно дожидаются, когда Андрей попрощается со статусом холостяка, и он их не разочаровал. По словам будущего жениха, бракосочетание назначено на июнь будущего года.Сам Черкасов ограничился бы лишь росписью в загсе, тогда как Кристина жаждет пышной свадьбы и Андрей готов подарить ей этот праздник.Предложение руки и сердца Андрей Черкасов сделала после прогулки на вертолете. Прямо на летном поле мужчина встал на одно колено, протянув избраннице кольцо из белого золота, и попросил стать его женой и матерью его детей.Напомним, что отношения Черкасова и Ослиной длятся уже больше года, но пара предпочитает не посвящать публику в подробности своей личной жизни, считая, что «счастье любит тишину».