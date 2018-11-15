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На стене пирамиды Хеопса нашли изображения подводной лодки, танка и вертолета

Зарубежные энтузиасты во время просмотра снимков интерьера пирамиды Хеопса, сделали неожиданно удивительное открытие. Так на стене одного из помещений древней Великой пирамиды Гизы были найдены изображения подводной лодки, танка и вертолета.

На стене пирамиды Хеопса нашли изображения подводной лодки, танка и вертолета


Авторы находки не понимают, как такое может быть. Некоторые специалисты считают, что древние египтяне владели передовыми технологиями. По мнению других экспертов, данный народ наблюдал за такими транспортными средствами, которые принадлежали, возможно, другой цивилизации. Также речь может идти об оптической иллюзии. Хотя это навряд-ли так, потому что археологи постоянно находят подобные рисунки. Таким образом, данная находка является очередным подтверждением, что древние люди могли сталкиваться с чем-то непонятным и запредельным для человеческого разума. А может общество в древние времена было совсем другим, чем представляет себе современный человек.

Ранее сообщалось, что научные деятели смогли пояснить причину сохранности костей ранее существовавших древних динозавров.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:42

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