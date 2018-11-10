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Ученые пояснили причину сохранности костей древних динозавров

Ученые смогли объяснить причину сохранности костей древних динозавров. Научную работу провели специалисты из университетов Брюсселя, Бонна, Йеля.

Ученые пояснили причину сохранности костей древних динозавров


Научные деятели проверили некоторые образцы ископаемых зубов, костей, яичной скорлупы, чтобы выяснить, способны ли они сохранять все мягкие ткани животных, а также определить, как они выживали в течение миллионов лет. Учеными был проведён процесс декальцинации окаменелостей. Они использовали комбинационную микроспектроскопию. Этот способ применяется для изучения неорганических, а также органических образцов на мягких тканях. Из итогов эксперимента стало понятно, что химическое изменение поясняет сохранность данных тканей, а также устанавливает тип окружающей среды, непосредственно, где возникает этот процесс.

Дерек Бриггс, являющийся одним из исследователей, заметил, что данная научная работа в первую очередь позволяет продемонстрировать места, где можно в костях обнаружить мягкие ткани. Речь идёт о дюнах, песчаниках и т.п.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00

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