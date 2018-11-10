Ученые пояснили причину сохранности костей древних динозавров





Научные деятели проверили некоторые образцы ископаемых зубов, костей, яичной скорлупы, чтобы выяснить, способны ли они сохранять все мягкие ткани животных, а также определить, как они выживали в течение миллионов лет. Учеными был проведён процесс декальцинации окаменелостей. Они использовали комбинационную микроспектроскопию. Этот способ применяется для изучения неорганических, а также органических образцов на мягких тканях. Из итогов эксперимента стало понятно, что химическое изменение поясняет сохранность данных тканей, а также устанавливает тип окружающей среды, непосредственно, где возникает этот процесс.Дерек Бриггс, являющийся одним из исследователей, заметил, что данная научная работа в первую очередь позволяет продемонстрировать места, где можно в костях обнаружить мягкие ткани. Речь идёт о дюнах, песчаниках и т.п.