АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.76 USD 68.00
Курс валют на 15.11.2018

Александр Гобозов оказывает знаки внимания Ирине Пинчук

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов «подбивает клинья» к Ирине Пинчук.

На днях Алексей Безус опубликовал у себя на страничке в Instagram пост, который заинтересовал многих интернет-пользователей. А все из-за того, что Леша рассказал, какую тему они обсуждали на очередном «основном» телешоу.

Александр Гобозов оказывает знаки внимания Ирине Пинчук

По словам Безуса, он никогда не мог даже подумать, что Алиана Устиненко займется «волшебством» с Андреем Шабариным. Впрочем, участника «Дома-2» удивляет не только это. Выяснилось, что экс-звезда телестройки – Александр Гобозов начал оказывать знаки внимания Ирине Пинчук и параллельно сниматься в «крутом» кинофильме.

Несмотря на ухаживания Саши за Ириной его мать убеждена, что он, в конечном счете, в очередной раз воссоединится с бывшей супругой. Ольга Васильевна уверена, что экс-супруги снова будут вместе, ведь их объединяет общий ребенок.

Нужно сказать, что сам Алексей не очень верит в то, что Гобозов будет с Пинчук, да и в воссоединение Устиненко с Шабариным мало верит. Однако поинтересовался у поклонников, как они считают, и каковы шансы у каждой из парочек построить крепкие и продолжительные отношения.

Александр Гобозов оказывает знаки внимания Ирине Пинчук

Стоит отметить, что ответ от телезрителей «Дома-2» Безусу не пришлось долго ждать. Ведь один за другим пользователи Сети принялись комментировать его пост и сообщение о том, что Гобозов начал ухаживать за Пинчук. Как оказалось, многим эта новость не понравилась.

«Как уже достали с этим Гобозовым! Суют его повсюду, а смысли то какой? Не будет с ним Пинчук! Ирка никогда не выберет себе в мужья престарелого старика!», «Что можно найти в той Пинчук! Гобозов, не дури! Возвращай Алиану и будьте уже наконец-таки вместе! Хоть ради сына!», «Леша, передай Гобозову, что ему такая, как Пинчук не нужна! Пусть присмотрится к ней хорошенечко! Она мало того, что страшная, так и еще легкомысленная!» - комментируют пост Алексея Безуса телезрители «Дома-2».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бывшая девушка Тимати закрутила роман с сыном
Андрей Черкасов объявил, что его свадьба с
Валерий Меладзе резко ответил хейтерам на критику
На стене пирамиды Хеопса нашли изображения
Развеян миф относительно прямой связи между
Рита Ларченко хочет, чтобы Илья Яббаров сделал ей
Леонид Агутин собрал рекордную сумму для фонда
Эксперты перечислили пять ранних симптомов
Сыновья Дмитрия Диброва поздравили его с
Сын Нелли Ермолаевой сказал заветное слово «мама»
iOS 12 позволяет восстановить удаленные фото
После скандала с алиментами супруга Дмитрия
Рита Дакота сфотографировалась у красного рояля и
Александр Гобозов оказывает знаки внимания Ирине
В Краснодарском крае несколько людей пострадало в
Игорь Николаев показал в Instagram, как Лиза
В Пензе водитель фуры после возгорания автомобиля
Ученые назвали причину возникновения гипертонии у
Родственники рассказали журналистам о состоянии
На авторынке России официально приостановили
Синдром сухого глаза замедляет скорость чтения
В Красноярске три человека получили травмы в ДТП
Светлана Лобода в Германии тайно встретилась с
Пылинки и стеклянные шарики помогли ученым
Максим Галкин рассказал рэперу Басте, почему он
Volkswagen в Китае представила спортивную версию
Астрономы обнаружили во Вселенной "супер-Землю"
В Hulu снимут два сериала по мотивам «Диких карт»
Тюмень стала лидером рейтинга городов России с
В «Роснефти» объяснили высокие цены на бензин
Просмотреть все новости