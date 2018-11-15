Александр Гобозов оказывает знаки внимания Ирине Пинчук

«Как уже достали с этим Гобозовым! Суют его повсюду, а смысли то какой? Не будет с ним Пинчук! Ирка никогда не выберет себе в мужья престарелого старика!», «Что можно найти в той Пинчук! Гобозов, не дури! Возвращай Алиану и будьте уже наконец-таки вместе! Хоть ради сына!», «Леша, передай Гобозову, что ему такая, как Пинчук не нужна! Пусть присмотрится к ней хорошенечко! Она мало того, что страшная, так и еще легкомысленная!» - комментируют пост Алексея Безуса телезрители «Дома-2».

На днях Алексей Безус опубликовал у себя на страничке в Instagram пост, который заинтересовал многих интернет-пользователей. А все из-за того, что Леша рассказал, какую тему они обсуждали на очередном «основном» телешоу.По словам Безуса, он никогда не мог даже подумать, что Алиана Устиненко займется «волшебством» с Андреем Шабариным. Впрочем, участника «Дома-2» удивляет не только это. Выяснилось, что экс-звезда телестройки – Александр Гобозов начал оказывать знаки внимания Ирине Пинчук и параллельно сниматься в «крутом» кинофильме.Несмотря на ухаживания Саши за Ириной его мать убеждена, что он, в конечном счете, в очередной раз воссоединится с бывшей супругой. Ольга Васильевна уверена, что экс-супруги снова будут вместе, ведь их объединяет общий ребенок.Нужно сказать, что сам Алексей не очень верит в то, что Гобозов будет с Пинчук, да и в воссоединение Устиненко с Шабариным мало верит. Однако поинтересовался у поклонников, как они считают, и каковы шансы у каждой из парочек построить крепкие и продолжительные отношения.Стоит отметить, что ответ от телезрителей «Дома-2» Безусу не пришлось долго ждать. Ведь один за другим пользователи Сети принялись комментировать его пост и сообщение о том, что Гобозов начал ухаживать за Пинчук. Как оказалось, многим эта новость не понравилась.