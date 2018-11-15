Избитая на "Доме-2" Наталья Игрунова добьется возбуждения уголовного дела

«Уголовное дело ещё не возбуждено, идёт разбирательство. Сейчас запрос на видеоматериал передали. В понедельник будет судмедэкспертиза, будут присваивать тяжесть. Тогда и возбудят дело», — рассказывает Игрунова.

«Я хочу наказать её настолько сильно, насколько это возможно вообще. Её могут и посадить вообще. Если судмедэкспертиза докажет тяжесть, судить будут по всей строгости», — безжалостна Игрунова.

«Я могу поговорить с ней, объяснить, что её ждёт, что я делаю, куда обращаюсь. Я максимально открыто действую и обо всём докладываю. Но на дружеской волне общаться с ней мы не будем. Если предложит денег, будем решать вопрос только через суд», — подытожила Наталья.





Теперь девушке нужно пройти долгий период реабилитации. Она уже рассказывала, что часть лица у неё онемела, с трудом может говорить и кушать.Близкие отметили, что у Наташи также изменилась мимика. Все эти трудности еще больше обозлили Игрунову. Теперь избитая участница реалити-шоу хочет добиться возбуждения уголовного дела и строгого наказания для Сударкиной.Она полагает, что обидчица не чувствует вины и не сожалеет, что изуродовала её. Теперь Наташа мечтает проучить Ольгу, чтобы у той и в мыслях не было поднимать руку на человека.Однако интересен факт, что избитая девушка готова выходить с обидчицей на связь и рассказывать обо всех действиях. Наталья считает правильным извещать Ольгу, что той предстоит допрос или что-то ещё. Также она не хочет принимать никаких извинений.