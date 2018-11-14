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Ученые выяснили, что холодный климат увеличивает риски появления алкогольной зависимости

Специалисты, представляющие Университет Питтсбурга, выяснили, что холодный климат напрямую связан с повышенной вероятностью развития алкоголизма. По информации издания EurekAlert!, низкая температура и малое количество солнечных дней также влияют на развитие заболеваний печени.

Ученые выяснили, что холодный климат увеличивает риски появления алкогольной зависимости

Ученые связывают особенность холодного климата и увеличенное число людей, страдающих от алкоголизма, именно в этом регионе. Из-за обильного употребления спиртного у этих людей быстрее развиваются недуги печени. Как известно, алкоголь позволяет человеку ощущать тепло, ведь он разгоняет кровь по телу. Слишком малое количество солнечного света также может влиять и на депрессивное состояние, подчеркивают эксперты. Доктор Рамон Баталлер вместе со своими коллегами обнаружил негативную корреляцию между погодными факторами.

Благодаря данным ВОЗ и Всемирной метеорологической организации исследователи выяснили связь между солнечными часами и средней температурой, а также появлением алкогольной зависимости. Ученые подытожили, что для лечения вредных привычек в будущем медики обязаны обратить внимание на географические районы, где проживают пациенты.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:09

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