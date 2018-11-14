Опубликован список самых доступных авто с АКПП
Как известно, популярность автомобилей с «автоматом» постепенно растет. К примеру, в Российской Федерации доля машин с АКПП уже на протяжении нескольких лет превышает показатель в 50%. Специалисты решили выбрать самые бюджетные и популярные транспортные средства, стоимость которых не превышает 800 000 рублей.
Первое место занял седан Lada Granta, который обойдется россиянам от 520 до 580 тысяч рублей в зависимости от конструкции автоматической трансмиссии. Вторая строчка рейтинга осталась за китайским кроссовером Datsun on-Do за который придётся выложить не менее 545 тысяч рублей. Третье и четвертое место осталось за моделями отечественной Lada - Vesta и XRAY. Сейчас они доступны на рынке по цене в 645 и 705 тысяч соответственно.
ТОП-5 рейтинга замыкает Renault Logan, оснащенный 4-ступенчатой АКПП и стоимостью почти в 700 000 рублей. Наименее привлекательным вариантом эксперты посчитали модель Changan Eado.
Первое место занял седан Lada Granta, который обойдется россиянам от 520 до 580 тысяч рублей в зависимости от конструкции автоматической трансмиссии. Вторая строчка рейтинга осталась за китайским кроссовером Datsun on-Do за который придётся выложить не менее 545 тысяч рублей. Третье и четвертое место осталось за моделями отечественной Lada - Vesta и XRAY. Сейчас они доступны на рынке по цене в 645 и 705 тысяч соответственно.
ТОП-5 рейтинга замыкает Renault Logan, оснащенный 4-ступенчатой АКПП и стоимостью почти в 700 000 рублей. Наименее привлекательным вариантом эксперты посчитали модель Changan Eado.
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:56