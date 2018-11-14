АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.07 USD 67.68
Курс валют на 14.11.2018

Опубликован список самых доступных авто с АКПП

Как известно, популярность автомобилей с «автоматом» постепенно растет. К примеру, в Российской Федерации доля машин с АКПП уже на протяжении нескольких лет превышает показатель в 50%. Специалисты решили выбрать самые бюджетные и популярные транспортные средства, стоимость которых не превышает 800 000 рублей.

Опубликован список самых доступных авто с АКПП

Первое место занял седан Lada Granta, который обойдется россиянам от 520 до 580 тысяч рублей в зависимости от конструкции автоматической трансмиссии. Вторая строчка рейтинга осталась за китайским кроссовером Datsun on-Do за который придётся выложить не менее 545 тысяч рублей. Третье и четвертое место осталось за моделями отечественной Lada - Vesta и XRAY. Сейчас они доступны на рынке по цене в 645 и 705 тысяч соответственно.

ТОП-5 рейтинга замыкает Renault Logan, оснащенный 4-ступенчатой АКПП и стоимостью почти в 700 000 рублей. Наименее привлекательным вариантом эксперты посчитали модель Changan Eado.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Разработчики Unit-E анонсировали мини-консоль PC
Британские учёные заявили, что стресс на работе
Новые блюда попробуют пассажиры авиакомпании
У Юлии Савичевой во время беременности
В Сети появился первый трейлер Harry Potter:
Ученые выяснили, что холодный климат увеличивает
Хакеры выставили на продажу данные банковских
Вторая жена помогла Виктору Коклюшкину победить
Опубликован список самых доступных авто с АКПП
Ученые: Известная галактика оказалась «матрёшкой»
В Bank of America запатентовали систему хранения
iPhone X взорвался в процессе обновления на iOS
Volvo рассказала о новинках для российского рынка
Анастасию Решетову раскритиковали в Instagram за
Индия запустила ракету с новым спутником связи
В Греции археологи обнаружили остатки древнего
В Samsung запатентовали первый складной планшет,
Zotye в 2020 году выйдет на американский рынок
Учёные объяснили загадочное исчезновение древней
Hyundai начнет в России продажи обновленного
Звезда "Дома-2" Саша Черно опять нарастила волосы
В новой песне Алеся Кафельникова намекнула, что
Учёные NASA увидели на снимках Юпитера
Xiaomi представила в России самый дорогой
Саша Черно призналась, что её жизнь после
Эксперт прокомментировал угрозы США помешать
Представлены первые в мире напечатанные на
Сергей Шнуров наставлял участницу шоу "Голос" и
Владу Кадони будет сложно найти работу за
Сергей Жуков устроил жене поездку по ночной Москве
Просмотреть все новости