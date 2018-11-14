Опубликован список самых доступных авто с АКПП





Первое место занял седан, который обойдется россиянам от 520 до 580 тысяч рублей в зависимости от конструкции автоматической трансмиссии. Вторая строчка рейтинга осталась за китайским кроссоверомза который придётся выложить не менее 545 тысяч рублей. Третье и четвертое место осталось за моделями отечественной. Сейчас они доступны на рынке по цене в 645 и 705 тысяч соответственно.ТОП-5 рейтинга замыкает, оснащенный 4-ступенчатой АКПП и стоимостью почти в 700 000 рублей. Наименее привлекательным вариантом эксперты посчитали модель Changan Eado.