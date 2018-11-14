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Ученые: Известная галактика оказалась «матрёшкой»

Американские ученые из Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology) провели детальное исследование известной галактики NGC 1291 и заявили, что она оказалась «матрешкой». Объект был открыт 40 лет назад, и астрономы поразились ее внутренней структурой.

Ученые: Известная галактика оказалась «матрёшкой»

Ученые рассказывают, что центр галактики представляет из себя своеобразную «матрешку» - в нем две похожие структуры вложены одна в другую. Отмечается, что до этого специалисты никогда не сталкивались ни с чем подобным. Открытие астрономы описали в статье в научном издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

NGC 1291 расположена на расстоянии 33 миллионов световых лет от Земли в созвездии Эридана и является галактикой с перемычкой. Данные спиралевидные галактики имеют в центре вытянутое образование, которое похоже на кокон из звезд и газа. Ядро объекта расположено внутри образования. Ее спиральные рукава имеют начало на концах перемычек, а не исходят из ядра как у остальных подобных объектов.

По словам Марьи Сайдел, галактика похожа на игрушку-матрешку не только наличием перемычки внутри другой перемычки, но и у нее обнаружили B/P-структуру (box/peanut, то есть «коробка/арахис»). Данная структура симметрична как по вертикали, так и по горизонтали, и вытянута по вертикали.

До этого подобные структуры наблюдались лишь у галактик с одной перемычкой как у Млечного пути. Астрономы отмечают, что подобные детали наблюдать очень сложно. Это связано с тем, что B/P-структуры более тусклые, чем соседние галактики, и теряются на их фоне, а также их можно увидеть лишь у звездных систем, видимых с ребра. Для того, чтобы рассмотреть объект, ученые использовали самый большой оптический телескоп в мире VLT.

Астрономы подчеркивают, что их открытие может изменить представление ученых об эволюции спиральных галактик. Специалисты наблюдают за ними уже не один десяток лет, но им все еще не понятны многие механизмы, происходящие в них.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:52

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