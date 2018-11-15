Ученые выяснили, что у пробиотиков есть полезные свойства





Как стало известно, исследователи из США решили провести эксперимент, в котором около месяца кормили грызунов специальным «йогуртом» с Lactobacillus rhamnosus. Эксперимент показал, что плотность костей мышей повысилась примерно на 10%, при этом снизился риск развития остеопороза и различных переломов. По мнению биолога Роберто Пацифиси, представляющего американский университет Эмори, штата Джорджии, пробиотики оказали полезное влияние на здоровье костей.Тем не менее, до сих пор не ясно, какие виды из них действительно полезнее. Ученым удалось определить, что количество бактерий в пробиотике влияет на его свойства не меньше, чем сам вид микроорганизмов, подытожил исследователь.