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Ченнинг Татум подтвердил слухи о романтических отношениях с Джесси Джей

Актёр и танцовщик Ченнинг Татум своим новым постом в Instagram подтвердил слухи о том, что их с певицей Джесси Джей связывают романтические отношения. Он является самым большим фанатом Джесси, и она отвечает ему тем же.

Ченнинг Татум подтвердил слухи о романтических отношениях с Джесси Джей

Ченнинг выложил в Instagram фотографию с недавнего концерта Джесси в «Альберт-Холле» и подписал, что она просто выплеснула своё сердце на сцену, и все в зале это почувствовали. Рядом с танцором в зале присутствовала мама певицы.

Об отношениях Ченнинга и Джесси заговорили совсем недавно. Известно, что они вместе путешествуют по США и Великобритании. Друг звёздной парочки рассказал, что Ченнинг прилагает много усилий, чтобы быть рядом с Джесси как можно чаще. Актёр даже берёт с собой на концерты певицы свою дочь Эверли, которую родила ему супруга Дженна Дуан, с которой они не так давно подали на развод.

Поклонники Ченнинга Татума в комментариях к фото пишут, что поскольку он подтвердил наличие отношений с Джей, то теперь они ждут сообщений о помолвке. А так как он познакомил новую избранницу с дочерью, то, скорее всего, у них всё серьёзно, и событие не заставит себя ждать.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 05:00

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