Ченнинг Татум подтвердил слухи о романтических отношениях с Джесси Джей

Ченнинг выложил в Instagram фотографию с недавнего концерта Джесси в «Альберт-Холле» и подписал, что она просто выплеснула своё сердце на сцену, и все в зале это почувствовали. Рядом с танцором в зале присутствовала мама певицы.Об отношениях Ченнинга и Джесси заговорили совсем недавно. Известно, что они вместе путешествуют по США и Великобритании. Друг звёздной парочки рассказал, что Ченнинг прилагает много усилий, чтобы быть рядом с Джесси как можно чаще. Актёр даже берёт с собой на концерты певицы свою дочь Эверли, которую родила ему супруга Дженна Дуан, с которой они не так давно подали на развод.Поклонники Ченнинга Татума в комментариях к фото пишут, что поскольку он подтвердил наличие отношений с Джей, то теперь они ждут сообщений о помолвке. А так как он познакомил новую избранницу с дочерью, то, скорее всего, у них всё серьёзно, и событие не заставит себя ждать.