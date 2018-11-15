Астрономы обнаружили самый древний объект в Солнечной системе





По словам Фати Намуни, астероид сформировался за пределами Солнечной системы и был захвачен гравитационными силами в момент формирования системы из облака газа и пыли 4,5 млрд лет назад. Ширина небесного тела составляет около трех километров, его состав неизвестен ученым. Отмечается, что оно вращается в противоположную от планет сторону.Ученые рассказывают, что астероид видно наземными телескопами на Гавайях и в Аризоне. (514107) 2015 BZ509 синхронизирован с Юпитером и совершает один полный оборот вокруг Солнца за тоже время, что и планета, но он двигается в другом направлении.Некоторые эксперты считают, что данный астероид может иметь причастность к появлению жизни на Земле. По словам бразильского ученого Хелены Мораис, открытие небесного тела подтверждают теорию о том, что в Солнечной системе большое количество объектов, которые появились в других местах, но были захвачены гравитационными силами в разные моменты ее развития. Некоторые из них столкнулись с Землей, и на них могла быть вода, биомолекулы или органические вещества.