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Учёные объяснили загадочное исчезновение древней Хараппской цивилизации

Учёные Океанографического института Вудс-Хола, находящегося в США, объяснили исчезновение древней Хараппской цивилизации изменением климата на этой территории около 4 тыс. лет назад. Информация предоставлена сайтом Phys.org.

Учёные объяснили загадочное исчезновение древней Хараппской цивилизации

Развитие древней цивилизации, находившейся в долине реки Инд, относится к 3300-1300 г.г. до н.э. Своего расцвета эта культура достигла в 2600-1900 г.г. до н.э. Но к 1800 году до н.э. все люди покинули это место и ушли в предгорья Гималаев. Историки считают причиной такого массового переселения народов исчезновение воды в регионе.

Благодаря исследованиям учёных стало известно об изменении климата на данной территории в 2500 году до н.э. Они считают, что уменьшилась доля осадков в летний период, а зимняя - увеличилась. Из-за этого участились засухи летом, и как следствие, отразились негативно на сельском хозяйстве, приведя его в упадок. Такие неблагоприятные условия послужили причиной откочёвки земледельцев к Гималаям. Хотя там и было намного меньше воды, но таких засух никогда не возникало.



 
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Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 19:00

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