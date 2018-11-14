Учёные объяснили загадочное исчезновение древней Хараппской цивилизации





Развитие древней цивилизации, находившейся в долине реки Инд, относится к 3300-1300 г.г. до н.э. Своего расцвета эта культура достигла в 2600-1900 г.г. до н.э. Но к 1800 году до н.э. все люди покинули это место и ушли в предгорья Гималаев. Историки считают причиной такого массового переселения народов исчезновение воды в регионе.Благодаря исследованиям учёных стало известно об изменении климата на данной территории в 2500 году до н.э. Они считают, что уменьшилась доля осадков в летний период, а зимняя - увеличилась. Из-за этого участились засухи летом, и как следствие, отразились негативно на сельском хозяйстве, приведя его в упадок. Такие неблагоприятные условия послужили причиной откочёвки земледельцев к Гималаям. Хотя там и было намного меньше воды, но таких засух никогда не возникало.