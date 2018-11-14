Hyundai начнет в России продажи обновленного седана Elantra





Подробности об обновленной модели производитель еще не называет. На данный момент на российском рынке присутствует Hyundai Elantra шестого поколения. Модель поступила в продажу в июне 2016 года и производится на заводе «Автотор» в Калининграде. Под капотом седана разработчики установили бензиновый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 128 лошадиных сил. Также доступна модификация с двухлитровым мотором мощностью 150 лошадиных сил. Трансмиссия представлена шестиступенчатыми механическими и автоматическими коробками переключения передач. Стоимость модели составляет от 994 тысяч до 1 миллиона 275 тысяч рублей.Отметим, что в августе текущего года обновленный Hyundai Elantra был представлен для рынка Северной Америки. Производители изменили внешний вид и расширили перечень систем безопасности. Автомобиль получил систему предотвращения фронтальных столкновений, контроль слепых зон, камеру заднего вида. Также в салоне установлена мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем. Диаметр колесных дисков составляет 17 или 18 дюймов.