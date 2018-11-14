Hyundai начнет в России продажи обновленного седана Elantra
В пресс-службе компании «Хендэ Мотор СНГ» сообщили, что Hyundai начнет в России продажи обновленного седана Elantra. Автомобиль поступит на рынок в начале следующего года.
Подробности об обновленной модели производитель еще не называет. На данный момент на российском рынке присутствует Hyundai Elantra шестого поколения. Модель поступила в продажу в июне 2016 года и производится на заводе «Автотор» в Калининграде. Под капотом седана разработчики установили бензиновый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 128 лошадиных сил. Также доступна модификация с двухлитровым мотором мощностью 150 лошадиных сил. Трансмиссия представлена шестиступенчатыми механическими и автоматическими коробками переключения передач. Стоимость модели составляет от 994 тысяч до 1 миллиона 275 тысяч рублей.
Отметим, что в августе текущего года обновленный Hyundai Elantra был представлен для рынка Северной Америки. Производители изменили внешний вид и расширили перечень систем безопасности. Автомобиль получил систему предотвращения фронтальных столкновений, контроль слепых зон, камеру заднего вида. Также в салоне установлена мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем. Диаметр колесных дисков составляет 17 или 18 дюймов.
Подробности об обновленной модели производитель еще не называет. На данный момент на российском рынке присутствует Hyundai Elantra шестого поколения. Модель поступила в продажу в июне 2016 года и производится на заводе «Автотор» в Калининграде. Под капотом седана разработчики установили бензиновый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 128 лошадиных сил. Также доступна модификация с двухлитровым мотором мощностью 150 лошадиных сил. Трансмиссия представлена шестиступенчатыми механическими и автоматическими коробками переключения передач. Стоимость модели составляет от 994 тысяч до 1 миллиона 275 тысяч рублей.
Отметим, что в августе текущего года обновленный Hyundai Elantra был представлен для рынка Северной Америки. Производители изменили внешний вид и расширили перечень систем безопасности. Автомобиль получил систему предотвращения фронтальных столкновений, контроль слепых зон, камеру заднего вида. Также в салоне установлена мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем. Диаметр колесных дисков составляет 17 или 18 дюймов.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:45