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Hyundai начнет в России продажи обновленного седана Elantra

В пресс-службе компании «Хендэ Мотор СНГ» сообщили, что Hyundai начнет в России продажи обновленного седана Elantra. Автомобиль поступит на рынок в начале следующего года.

Hyundai начнет в России продажи обновленного седана Elantra

Подробности об обновленной модели производитель еще не называет. На данный момент на российском рынке присутствует Hyundai Elantra шестого поколения. Модель поступила в продажу в июне 2016 года и производится на заводе «Автотор» в Калининграде. Под капотом седана разработчики установили бензиновый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 128 лошадиных сил. Также доступна модификация с двухлитровым мотором мощностью 150 лошадиных сил. Трансмиссия представлена шестиступенчатыми механическими и автоматическими коробками переключения передач. Стоимость модели составляет от 994 тысяч до 1 миллиона 275 тысяч рублей.

Отметим, что в августе текущего года обновленный Hyundai Elantra был представлен для рынка Северной Америки. Производители изменили внешний вид и расширили перечень систем безопасности. Автомобиль получил систему предотвращения фронтальных столкновений, контроль слепых зон, камеру заднего вида. Также в салоне установлена мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем. Диаметр колесных дисков составляет 17 или 18 дюймов.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:45

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