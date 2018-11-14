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Ученые рассказали, как люди рыбачили 7 тысяч лет назад

Ученые из Австралийского национального университета (The Australian National University) в ходе исследования узнали и рассказали, как люди рыбачили 7 тысяч лет назад. Для этого специалисты изучали рыбные кости, обнаруженные во время археологических раскопок на индонезийском острове Алор.

Ученые рассказали, как люди рыбачили 7 тысяч лет назад

По словам ученых, обитатели острова начали рыбачить еще 20 тысяч лет назад, а около 7 тысяч лет назад сосредоточились на рыбах, которые обитали в рифах. Такое же поведение прослеживается и среди жителей соседнего острова Тимор, что может говорить о том, что изменение принципов рыбалки было вызвано экологическими изменениями. Вполне вероятно, что речь идет об изменении уровня моря и условий окружающей среды.

Изначально ученые использовали анализ мест обитания рыбы на основании археологических данных. Специалисты столкнулись со сложностями в идентификации 2 тысяч видов обитателей моря, поскольку большинство найденных останков являются похожими позвонками.

Сампер Карро рассказывает, что кроме биологического подхода в идентификации рыб был использован геометрический, позволяющий рассматривать небольшие различия в форме и размере физических объектов. Использование 20 тысяч рисунков костей ученые определили где в организме находилась та или иная кость.

Ученые отмечают, что их исследование стало первым, когда ученые смогли точно определить место обитания рыбы при помощи одного позвонка. Новый метод позволит более подробно изучить поведение человека на протяжении разных периодов истории.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:32

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