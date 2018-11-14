АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.07 USD 67.68
Курс валют на 14.11.2018

Ученые научились извлекать энергию из человеческих фекалий

Испанские ученые из Университета короля Хуана Карлоса (Universidad Rey Juan Carlos) в ходе исследования установили, что органические соединения в бытовых и промышленных сточных водах являются богатым потенциальным источником энергии, биопластиков и даже белков для кормов для животных, но без эффективного метода экстракции очистные сооружения отбрасывают их как загрязняющие вещества. Теперь специалисты научили извлекать энергию из человеческих фекалий.


Ученые научились извлекать энергию из человеческих фекалий

Во время опытов было установлено, что фиолетовые фототрофные бактерии, которые могут хранить энергию от света, при подаче электрического тока могут восстанавливать около 100% углерода от любых органических отходов, одновременно выделяя водород газ для производства электроэнергии.

По словам исследователя Даниэля Пуйоля, одной из важнейших проблем современных очистных сооружений является высокая эмиссия углекислого газа. Разработанный процесс биоресурсов на основе света может обеспечить средства для сбора зеленой энергии из сточных вод без загрязнения окружающей среды.

Ученые отмечают, что при помощи метода любой завод по очистке сточных вод может вырабатывать электроэнергию, которой достаточно для освещения 43-107 домов. На данный момент технология была опробована лишь в лабораторных условиях, но в скором времени специалисты намерены провести исследования в лабораторных масштабах.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минобороны РФ получило последнюю партию
Toyota в Лос-Анджелесе представит Avalon и Camry
Apple продаёт восстановленные колонки HomePod
В Samsung представили процессор Exynos 9820 для
Радиохолдинги разрабатывают единый онлайн-плеер
Россиянки через суд хотят добиться права служить
Ученые рассказали, как люди рыбачили 7 тысяч лет
Бывший дизайнер Porsche презентовал новую версию
Ученые научились извлекать энергию из
Оксана Ряска отказалась показывать грудь
Внешнее хранилище Drobo 8D получило два порта
Вышла материнская плата X299 Aorus Master от
На пропажу сообщений пожаловались пользователи
В Китае выйдет новый седан Chevrolet Monza
Сати Казанова исполнила свою мечту и встретилась
Влад Топалов и Регина Тодоренко снова стали
Xiaomi сообщила о поступлении в продажу
Поклонники опасаются за здоровье похудевшего
Актер Дмитрий Певцов показал подросшего сына
Ольга Бузова и Полина Гагарина выступили на
В Китае верный пёс 80 дней ждёт хозяйку на месте
HP анонсировала портативные компьютеры ProBook
«Дом-2»: На Шалюкова, Шароварова и Безуса
Собчак, Гагарина, Высоцкая и другие звезды
Компания Microsoft разработала искусственный
Уфолог обнаружил загадочный НЛО рядом с Солнцем
Археологи нашли новый облик Иисуса Христа
Ксения Стриж рассказала о счастье материнства и
В США потерпел крушение сверхзвуковой истребитель
Ольга Рапунцель стала частенько баловаться
Просмотреть все новости