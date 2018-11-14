Ученые научились извлекать энергию из человеческих фекалий





Во время опытов было установлено, что фиолетовые фототрофные бактерии, которые могут хранить энергию от света, при подаче электрического тока могут восстанавливать около 100% углерода от любых органических отходов, одновременно выделяя водород газ для производства электроэнергии.По словам исследователя Даниэля Пуйоля, одной из важнейших проблем современных очистных сооружений является высокая эмиссия углекислого газа. Разработанный процесс биоресурсов на основе света может обеспечить средства для сбора зеленой энергии из сточных вод без загрязнения окружающей среды.Ученые отмечают, что при помощи метода любой завод по очистке сточных вод может вырабатывать электроэнергию, которой достаточно для освещения 43-107 домов. На данный момент технология была опробована лишь в лабораторных условиях, но в скором времени специалисты намерены провести исследования в лабораторных масштабах.