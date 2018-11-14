Ученые научились извлекать энергию из человеческих фекалий
Испанские ученые из Университета короля Хуана Карлоса (Universidad Rey Juan Carlos) в ходе исследования установили, что органические соединения в бытовых и промышленных сточных водах являются богатым потенциальным источником энергии, биопластиков и даже белков для кормов для животных, но без эффективного метода экстракции очистные сооружения отбрасывают их как загрязняющие вещества. Теперь специалисты научили извлекать энергию из человеческих фекалий.
Во время опытов было установлено, что фиолетовые фототрофные бактерии, которые могут хранить энергию от света, при подаче электрического тока могут восстанавливать около 100% углерода от любых органических отходов, одновременно выделяя водород газ для производства электроэнергии.
По словам исследователя Даниэля Пуйоля, одной из важнейших проблем современных очистных сооружений является высокая эмиссия углекислого газа. Разработанный процесс биоресурсов на основе света может обеспечить средства для сбора зеленой энергии из сточных вод без загрязнения окружающей среды.
Ученые отмечают, что при помощи метода любой завод по очистке сточных вод может вырабатывать электроэнергию, которой достаточно для освещения 43-107 домов. На данный момент технология была опробована лишь в лабораторных условиях, но в скором времени специалисты намерены провести исследования в лабораторных масштабах.
Во время опытов было установлено, что фиолетовые фототрофные бактерии, которые могут хранить энергию от света, при подаче электрического тока могут восстанавливать около 100% углерода от любых органических отходов, одновременно выделяя водород газ для производства электроэнергии.
По словам исследователя Даниэля Пуйоля, одной из важнейших проблем современных очистных сооружений является высокая эмиссия углекислого газа. Разработанный процесс биоресурсов на основе света может обеспечить средства для сбора зеленой энергии из сточных вод без загрязнения окружающей среды.
Ученые отмечают, что при помощи метода любой завод по очистке сточных вод может вырабатывать электроэнергию, которой достаточно для освещения 43-107 домов. На данный момент технология была опробована лишь в лабораторных условиях, но в скором времени специалисты намерены провести исследования в лабораторных масштабах.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:29