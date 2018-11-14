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Археологи нашли новый облик Иисуса Христа

Израильские археологи нашли в старинной церкви новый облик Иисуса Христа. На портрете он не имеет бороды и сильно отличается от поздней иконографии.

Археологи нашли новый облик Иисуса Христа

Журнал Antiquity опубликовал снимок разрушенного храмового сооружения начала VI века нашей эры в городе Шивта. Рисунок находился на стене апсиды над купелью в форме креста. Традиционно древние художники отводили это место церкви для изображений сцены крещения Христа, поэтому учёные посчитали, что сохранившийся портрет принадлежит именно ему.

Рядом с лицом Иисуса можно разглядеть другого персонажа с нимбом. Археологи полагают, что это Иоанн Креститель. Особо интересна необычная внешность Христа, ведь он не носит бороды, имеет длинный нос, крупные глаза и подстриженные вьющиеся волосы.

Так писали Иисуса мастера раннехристианской Палестины, Сирии и Египта. При этом в Византии художники первыми отошли от подобного видения.

Археологи нашли новый облик Иисуса Христа

В VI веке велась широкая полемика о том, как в действительности правильно изображать Христа. Отметим, что на раннем этапе христианства Иоанн Креститель в сцене с Иисусом имел большую значимость, и его фигуру рисовали куда более крупной.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:33

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