Археологи нашли новый облик Иисуса Христа





Журнал Antiquity опубликовал снимок разрушенного храмового сооружения начала VI века нашей эры в городе Шивта. Рисунок находился на стене апсиды над купелью в форме креста. Традиционно древние художники отводили это место церкви для изображений сцены крещения Христа, поэтому учёные посчитали, что сохранившийся портрет принадлежит именно ему.Рядом с лицом Иисуса можно разглядеть другого персонажа с нимбом. Археологи полагают, что это Иоанн Креститель. Особо интересна необычная внешность Христа, ведь он не носит бороды, имеет длинный нос, крупные глаза и подстриженные вьющиеся волосы.Так писали Иисуса мастера раннехристианской Палестины, Сирии и Египта. При этом в Византии художники первыми отошли от подобного видения.В VI веке велась широкая полемика о том, как в действительности правильно изображать Христа. Отметим, что на раннем этапе христианства Иоанн Креститель в сцене с Иисусом имел большую значимость, и его фигуру рисовали куда более крупной.