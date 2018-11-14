Ольга Рапунцель стала частенько баловаться «виноградным соком»

«А меня почему-то эта новость вообще не удивляет! Рапунцель и Дмитренко довольно тяжело назвать адекватными людьми! Жаль в этом положении только маленькую Василису!» - написал один из телезрителей «Дома-2» в Сети.





Даже самых фанатичных поклонников Ольги шокировал ее поступок по отношению к собственной наследнице.Пока недоброжелатели Рапунцель то и дело высмеивают Олю, которая не так давно сменила титул «бренда» реалити-шоу «Дом-2» на образ «яжмать», ее защитники пытаются отыскать для новоиспеченной мамочки новые оправдания.Многие из фанатов звездного семейства Рапунцель-Дмитренко уверены, что пусть и не без помощи своей матери Татьяны Владимировны, но Ольга все-таки довольно неплохо справляется со своими родительскими обязанностями.Почему поклонники Оли и Дмитрия закрывают глаза на очевидные вещи, до сих пор не понятно, но большинство телезрителей убеждены, что без помощи своей родственницы молодая мамочка и вовсе давно бы сошла с ума, ведь участница то и дело говорит о том, что уже устала от своей новой роли.И вот, как можно сейчас наблюдать, Рапунцель нашла выход из сложившейся ситуации. Девушка пристрастилась к горячительным напиткам. Причем, в последнее время Ольга настолько часто начала баловаться «виноградным соком», что ее новую страсть заметили не только ее недоброжелатели, но и поклонники.Фанаты реалити-шоу опубликовали в Сеть скрин, на котором запечатлена Ольга Рапунцель гуляющая по Периметру в алкогольном опьянении с маленькой Василисой. На фотографии видно, что новоиспеченная мамочка совсем не обращает внимания на ребенка. Так, например, участница не заметила, как шапочка слезла девочке на самый нос. А вот счастье от нетрезвого состояния было просто-таки написано на лице Оли.Подобное пристрастие Рапунцель оказалось не по душе практически всем телезрителям «Дома-2». Один за другим поклонники проекта принялись комментировать скрин, который появился в Сети. Многие подчеркнули, что пьяные родители рядом с 7-месячным малышом никогда не станут примером для них.