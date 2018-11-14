Российский авторынок удержал 4 место в Европе за октябрь





С сентября этого года в Европе изменились правила сертификации транспорта WLTP, в связи с чем многие производители авто столкнулись с падением продаж. Данное обстоятельство отчасти позволило российскому рынку машин удержать четвёртое место. При этом больше всего автомобилей который год подряд реализовали немецкие дилеры. При падении спроса на 7,4 процентов, по сравнению со статистикой за тот же период 2017 года, в Германии продали всего 252 682 транспортных средства. Ассоциация VDA по автомобильной промышленности отмечает, что WLTP всё ещё негативно отражается на рынке, однако не так серьёзно, как в сентябре.У французских дилеров дела обстоят лучше, и их рост упал всего на 1,5 процента. Во Франции в октябре продали 173 801 машины, что позволило закрепиться на втором месте.Спрос на британский автопром упал на 2,9 процента при результате 153 599 транспортных средств. Четвёртая позиция досталась России, где без учёта LCV дилеры реализовали 149 тысяч легковых авто.Далее идёт Италия с результатом 146 655 машин. Такой показатель оказался на 7,4 процентов ниже, чем за 2017-й. Замыкает рейтинг Испания с 88 410 проданными автомобилями и снижением роста на 6,6 процентов.