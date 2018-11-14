АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.07 USD 67.68
Курс валют на 14.11.2018

Российский авторынок удержал 4 место в Европе за октябрь

Российский авторынок удержал за собой 4 место в Европе за октябрь. В отличие от западных стран, спрос на машины в РФ продолжает расти.

Российский авторынок удержал 4 место в Европе за октябрь

С сентября этого года в Европе изменились правила сертификации транспорта WLTP, в связи с чем многие производители авто столкнулись с падением продаж. Данное обстоятельство отчасти позволило российскому рынку машин удержать четвёртое место. При этом больше всего автомобилей который год подряд реализовали немецкие дилеры. При падении спроса на 7,4 процентов, по сравнению со статистикой за тот же период 2017 года, в Германии продали всего 252 682 транспортных средства. Ассоциация VDA по автомобильной промышленности отмечает, что WLTP всё ещё негативно отражается на рынке, однако не так серьёзно, как в сентябре.

У французских дилеров дела обстоят лучше, и их рост упал всего на 1,5 процента. Во Франции в октябре продали 173 801 машины, что позволило закрепиться на втором месте.

Спрос на британский автопром упал на 2,9 процента при результате 153 599 транспортных средств. Четвёртая позиция досталась России, где без учёта LCV дилеры реализовали 149 тысяч легковых авто.

Далее идёт Италия с результатом 146 655 машин. Такой показатель оказался на 7,4 процентов ниже, чем за 2017-й. Замыкает рейтинг Испания с 88 410 проданными автомобилями и снижением роста на 6,6 процентов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Экономика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сати Казанова исполнила свою мечту и встретилась
Влад Топалов и Регина Тодоренко снова стали
Вышла материнская плата X299 Aorus Master от
Xiaomi сообщила о поступлении в продажу
Поклонники опасаются за здоровье похудевшего
Актер Дмитрий Певцов показал подросшего сына
Ольга Бузова и Полина Гагарина выступили на
В Китае верный пёс 80 дней ждёт хозяйку на месте
HP анонсировала портативные компьютеры ProBook
«Дом-2»: На Шалюкова, Шароварова и Безуса
Собчак, Гагарина, Высоцкая и другие звезды
Компания Microsoft разработала искусственный
Уфолог обнаружил загадочный НЛО рядом с Солнцем
Археологи нашли новый облик Иисуса Христа
Ксения Стриж рассказала о счастье материнства и
В США потерпел крушение сверхзвуковой истребитель
Ольга Рапунцель стала частенько баловаться
Лолита Милявская рассказала, о каких поступках в
В Псковской области нашли фугасную авиабомбу
Журналисты раскрыли, что Ксения Собчак сама
«Ростех» начнет поставки в Швейцарию приборов для
Родители Дмитрия Хворостовского рассказали о его
Эксперты: Samsung Galaxy Note 10 станет самым
Кристина Лясковец опубликовала в Instagram фото с
Российский авторынок удержал 4 место в Европе за
Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова разделась для
ПАО "Ил" начнёт поставлять самолёт Ил-114-300 в
Анфиса Чехова давно не публиковала в Instagram
Лобода и Водонаева опубликовали фото в туалете и
Врачи рассказали о вреде привычки дуть на свежую
Просмотреть все новости