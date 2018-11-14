Лобода и Водонаева опубликовали фото в туалете и с голой «пятой точкой»
В Instagram певицы Светланы Лободы и модели Алены Водонаевой появились публикации, возмутившие и поклонников и хейтеров – обе знаменитости выложили фото с голой «пятой точкой», да еще и сделанные в неприличных местах.
Певица на данный момент находится на гастролях в Германии, где запечатлела себя на фоне унитаза в туалете, вероятно, пытаясь разнообразить свои слишком приличные публикации.
Подписчики тут же осудили Лободу за место для фотосессии и посетовали, что «наши, так называемые, звезды опускаются все ниже».
Снимок, сделанный Аленой Водонаевой на фоне раковины, вызвал еще большее возмущение пользователей, ведь модель, жена и молодая мама показывает публике свою голую «пятую точку». И хотя Водонаева уже удалила публикацию из своего Storis, скрины позорного фото уже разошлись по Сети.
Певица на данный момент находится на гастролях в Германии, где запечатлела себя на фоне унитаза в туалете, вероятно, пытаясь разнообразить свои слишком приличные публикации.
Подписчики тут же осудили Лободу за место для фотосессии и посетовали, что «наши, так называемые, звезды опускаются все ниже».
Снимок, сделанный Аленой Водонаевой на фоне раковины, вызвал еще большее возмущение пользователей, ведь модель, жена и молодая мама показывает публике свою голую «пятую точку». И хотя Водонаева уже удалила публикацию из своего Storis, скрины позорного фото уже разошлись по Сети.