Лобода и Водонаева опубликовали фото в туалете и с голой «пятой точкой»





Певица на данный момент находится на гастролях в Германии, где запечатлела себя на фоне унитаза в туалете, вероятно, пытаясь разнообразить свои слишком приличные публикации.Подписчики тут же осудили Лободу за место для фотосессии и посетовали, что «наши, так называемые, звезды опускаются все ниже».Снимок, сделанный Аленой Водонаевой на фоне раковины, вызвал еще большее возмущение пользователей, ведь модель, жена и молодая мама показывает публике свою голую «пятую точку». И хотя Водонаева уже удалила публикацию из своего Storis, скрины позорного фото уже разошлись по Сети.